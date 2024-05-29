У країні ЄС частині українців уріжуть пенсії та виплати по інвалідності — Finance.ua

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У країні ЄС частині українців уріжуть пенсії та виплати по інвалідності

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У країні ЄС частині українців уріжуть пенсії та виплати по інвалідності
У країні ЄС частині українців уріжуть пенсії та виплати по інвалідності
В Ірландії планують скоротити пенсії та виплати по інвалідності 2500 біженцям із України. Про це повідомила міністр соціального захисту Хізер Хамфріс.
Скорочення допомоги стосуватиметься людей, які проживають у державному житлі із харчуванням, повідомляє РБК-Україна з посиланням на independent.ie.
В уряді Ірландії підтвердили, що скорочення виплат для українських біженців, які проживають у наданому державою житлі із повним обслуговуванням стосуватиметься й вразливих категорій. Тому близько 2,5 тисячам українських біженців уріжуть пенсії та виплати з інвалідності.
З початку війни уряд запровадив найвищі ставки соціального забезпечення для українських біженців — щотижневі виплати у 220 євро та безкоштовне проживання у наданому державою житлі - переважно в готелях.
У 2024 році соціальні виплати для біженців скорочувалися в кілька етапів. Із 14 березня новоприбулим соціальне забезпечення скоротили до 38,80 євро на тиждень при проживанні у державному житлі.
Минулого тижня в уряді прийняли рішення про скорочення виплат для біженців у державних помешканнях, незалежно від того, коли вони приїхали до Ірландії. Зменшену допомогу отримуватимуть близько 27 тисяч українців.
«Ми знижуємо оплату для людей, які перебувають на повному обслуговуванні. Повне обслуговування житла означає, що ви отримуєте їжу, світло, тепло та всі передбачені комунальні послуги. Ми це поступово впроваджуємо, це станеться в серпні», — пояснила Хізер Хамфріс.
За її словами, біженців із інвалідністю або пенсіонерів налічується приблизно 2500 людей.
«Якщо ви пенсіонер в Ірландії, у вас є власне житло, ви повинні самі його забезпечити, платити за світло, за електроенергію, воду, власні комунальні послуги», — сказала міністр.
Чиновники зазначають, що скорочення соціальних виплат є однаковим у всіх сферах, і ставлення до людей справедливе.
Нагадаємо, ми писали, що в Ірландії закриють десятки центрів для українських біженців. Багато готелів та громадських об'єктів, де селили українців, повернуть для місцевого використання.
За матеріалами:
РБК-Україна
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