Мінсоцполітики закликає українців за кордоном сплачувати добровільні пенсійні внески — Finance.ua

Мінсоцполітики закликає українців за кордоном сплачувати добровільні пенсійні внески Сьогодні 14:02 — Особисті фінанси

Мінсоцполітики закликає українців за кордоном сплачувати добровільні пенсійні внески

Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович закликає українців, які працюють за кордоном, користуватися сервісом додаткових добровільних соціальних внесків загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

«Дуже важлива ініціатива, яка повноцінно запрацювала минулого року, — це можливість додатково вносити кошти для збільшення свого єдиного соціального внеску самостійно. Дуже просто, на сайті Пенсійного фонду, в особистому пенсійному кабінеті», — сказала Жолнович на пресконференції за результатами роботи Мінсоцполітики за 2023 рік у середу в Києві.

Вона зазначила, що цим можуть скористатися ті, хто зараз працює за кордоном, але хотів би зберегти страховий стаж в Україні.

«Користуйтеся, це дасть змогу вам надалі при поверненні отримувати пенсію в Україні», — додала Жолнович.

Довідка Finance.ua:

з березня 2023 року українці отримали можливість «купити» страховий стаж собі або іншим особам без укладання паперового договору та без відвідування державних установ;

добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування можуть брати як працюючі (застраховані) особи, так і не працюючі;



періодичність та розмір сплати добровільних внесків людина визначає самостійно, виходячи із побажань та фінансових можливостей.



Детально про добровільні пенсійні внески та як їх сплачувати ми розповіли у статті за посиланням нижче:

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