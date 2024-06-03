Великих пенсій не буде: у Кабміні радять українцям готуватися працювати, скільки зможуть — Finance.ua

Великих пенсій не буде: у Кабміні радять українцям готуватися працювати, скільки зможуть Сьогодні 11:02 — Особисті фінанси

Великих пенсій не буде: у Кабміні радять українцям готуватися працювати, скільки зможуть

Громадянам України варто вже зараз готуватися працювати стільки, скільки буде можливо, відкладаючи кошти на життя у похилому віці.

Про це «Еспресо» розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак.

Посадовиця запевнила, що держава гарантовано платитиме людям похилого віку із солідарної пенсійної системи, проте ці виплати будуть невеликими.

«Солідарні пенсії, зазвичай, у європейських країнах — це мінімальна гарантія», — пояснила Марчак, додавши, що коли людина хоче отримувати високу пенсію, то вона накопичує гроші.

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Також Марчак зауважила, що у Сполучених Штатах солідарних пенсій взагалі не існує як явища й там громадяни самостійно накопичують кошти для гідної старості.

«В Україні ми маємо побудувати три елементи пенсійної системи: солідарні пенсії вже є… Крім того, нам треба починати роботу над запровадженням загальнообов’язкової накопичувальної пенсійної системи, бо демографічна ситуація у нас вже зараз дуже критична», — розповіла заступниця міністра.

За її словами, в Україні один платник податків забезпечує пенсію для одного пенсіонера.

«Й надалі ситуація, скоріше за все, буде погіршуватися», — вважає Дарина Марчак.

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Тому чиновниця радить українцям починати відкладати додаткові кошти на власний «пенсійний рахунок» та готуватися працювати, поки це буде можливо.

Вона зауважила, що Україна має бути «країною активного довголіття». На її думку, це означає, що громадяни повинні бути спроможними працювати так довго, як зможуть, та виходити на пенсію вже тоді, коли фізично стануть не здатними себе забезпечувати.

Довідка Finance.ua:

Сплачувати добровільний внесок на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України можливо незалежно від того, де перебуває людина. При цьому періодичність та розмір сплати добровільних внесків визначається самостійно, виходячи з фінансових можливостей.



на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України можливо незалежно від того, де перебуває людина. При цьому періодичність та розмір сплати добровільних внесків визначається самостійно, виходячи з фінансових можливостей. У 2023 році в Україні запрацював механізм меценатських пенсій. Відповідно до законодавства, юридичні та фізичні особи можуть перераховувати пожертви на окремий рахунок Пенсійного фонду України, відкритий в Ощадбанку. Вони можуть бути знеособленими або персоналізованими.

Відповідно до законодавства, юридичні та фізичні особи можуть перераховувати пожертви на окремий рахунок Пенсійного фонду України, відкритий в Ощадбанку. Вони можуть бути знеособленими або персоналізованими. Якщо благодійна пожертва робиться персоналізовано, то в платіжній інструкції зазначається інформація про конкретного пенсіонера, якому йде допомога. Такий пенсіонер отримає до своєї пенсії 70% від зробленого внеску вже наступного місяця. 30% від суми пожертви розподілять між пенсіонерами з найнижчими пенсіями в солідарній системі. Детпльно про те, як працюють мецентаські пенсії - розповіли тут.

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