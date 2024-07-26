ПФУ увеличил выплату пенсий за последний месяц — Finance.ua

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ПФУ увеличил выплату пенсий за последний месяц

Казна и Политика
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ПФУ увеличил выплату пенсий за последний месяц
ПФУ увеличил выплату пенсий за последний месяц
Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за июль 2024 года. На пенсионные выплаты направлено 62,4 млрд гривен.
Об этом сообщает ПФУ.
Таким образом, ПФУ увеличил финансирование пенсий, поскольку в июне на пенсии было направлено 62,3 млрд гривен, в мае — 60,9 млрд гривен, а в апреле — 60,5 млрд гривен.

Бюджет ПФУ

В Украине действует своя солидарная пенсионная система, которая основывается на принципах страхового обеспечения населения. Для получения пенсии необходимо иметь соответствующий страховой стаж и уплачивать взносы в Пенсионный фонд.
Бюджет ПФУ — бездефицитный. Согласно проекту бюджета Пенсионного фонда на 2024 год, собственные доходы фонда будут составлять 574 млрд гривен, в том числе по общеобязательному государственному пенсионному страхованию — 536 млрд гривен, поступления из государственного бюджета Украины единого взноса за некоторые категории застрахованных лиц — 26,9 млрд гривен.
Кроме того, средства государственного бюджета Украины на финансовое обеспечение выплаты пенсий по пенсионным программам составят 244,9 млрд гривен (в том числе на пенсии военным — 243,4 млрд гривен).

Размер пенсий

Средний размер пенсии с начала года вырос на 431,37 грн или на 8,0% до 5 816,62 грн на 1 июля. Число пенсионеров за полгода сократилось на 252 815 человек до 10 263 722.
По данным ПФУ, более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен. По состоянию на 1 июля 2024 года пенсии более 10 тысяч гривен получали 1 281 468 украинцев. Это составляет 12,5% от общего количества пенсионеров
По материалам:
РБК-Україна
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