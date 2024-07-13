Які обставини можуть бути причиною припинення виплат пенсії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які обставини можуть бути причиною припинення виплат пенсії

Особисті фінанси
1
Які обставини можуть бути причиною припинення виплат пенсії
Які обставини можуть бути причиною припинення виплат пенсії
У житті постійно відбуваються різноманітні зміни. Багато з них є особистими, але водночас мають важливе значення і в законодавчо-правовій сфері. Щоб не втратити право на виплати, пенсіонери повинні обов’язково інформувати Пенсійний фонд про зміну персональних даних.
Про це пише «На пенсії».

У яких випадках потрібно інформувати Пенсійний фонд

Зокрема, пенсіонерам потрібно повідомляти ПФУ, якщо вони:
  • отримали ID-картку замість паспорта старого зразка;
  • отримали новий паспорт у разі втрати старого;
  • змінили прізвище, ім’я, по батькові;
  • отримали новий ідентифікаційний код;
  • змінили місце постійної реєстрації;
  • працевлаштувалися або звільнилися з роботи.
Про ці та інші передбачені законодавством обставини необхідно інформувати органи ПФУ у 10-денний термін.
Це можна зробити, звернувшись особисто до будь-якого сервісного центру Фонду або подати заяву в особистому кабінеті на сайті ПФУ.
Нагадаємо, в Україні з зарплатою 15 тис. грн можна розраховувати на пенсію у 4 228,2 грн.
За даними ПФУ, найвищу пенсію в Україні на 1 квітня 2024 року отримували у Києві (7 848 грн), Рівненській (7 205 грн) та Донецькій (7 017 грн) областях.

Як відбувається розрахунок пенсій у країнах Європи

За матеріалами:
На пенсии
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.