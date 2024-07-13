Які обставини можуть бути причиною припинення виплат пенсії — Finance.ua

Які обставини можуть бути причиною припинення виплат пенсії Сьогодні 15:16 — Особисті фінанси

Які обставини можуть бути причиною припинення виплат пенсії

У житті постійно відбуваються різноманітні зміни. Багато з них є особистими, але водночас мають важливе значення і в законодавчо-правовій сфері. Щоб не втратити право на виплати, пенсіонери повинні обов’язково інформувати Пенсійний фонд про зміну персональних даних.

Про це пише «На пенсії».

У яких випадках потрібно інформувати Пенсійний фонд

Зокрема, пенсіонерам потрібно повідомляти ПФУ, якщо вони:

отримали ID-картку замість паспорта старого зразка;

отримали новий паспорт у разі втрати старого;

змінили прізвище, ім’я, по батькові;

отримали новий ідентифікаційний код;

змінили місце постійної реєстрації;

працевлаштувалися або звільнилися з роботи.

Про ці та інші передбачені законодавством обставини необхідно інформувати органи ПФУ у 10-денний термін.

Це можна зробити, звернувшись особисто до будь-якого сервісного центру Фонду або подати заяву в особистому кабінеті на сайті ПФУ.

Нагадаємо, в Україні з зарплатою 15 тис. грн можна розраховувати на пенсію у 4 228,2 грн.

За даними ПФУ, найвищу пенсію в Україні на 1 квітня 2024 року отримували у Києві (7 848 грн), Рівненській (7 205 грн) та Донецькій (7 017 грн) областях.

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