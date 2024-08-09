Какие пенсии получают украинцы — Finance.ua

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Какие пенсии получают украинцы

Казна и Политика
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Какие пенсии получают украинцы
Какие пенсии получают украинцы
По данным Пенсионного фонда (ПФУ), на начало 2024 года в Украине насчитывалось более 10 млн пенсионеров. Из них 51% получают пенсии в размере менее 4 тыс. грн. Кстати, за два года полномасштабной войны пенсионеров уменьшилось почти на 325 тыс.
Подробнее мы разбирались в нашей статье:

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Минимальная пенсия с марта 2024 года была увеличена до 2 725 грн. Эта сумма не зависит от стажа и касается неработающих пенсионеров. В других случаях минимальная пенсия зависит от возраста и страхового стажа следующим образом:
  • 3 370 грн — для пенсионеров, достигших 65 лет, не работающих и имеющих полный страховой стаж 30/35 лет;
  • 2 980 грн — для пенсионеров, в возрасте до 70 лет при полном стаже 30/35 лет и лиц с инвалидностью I группы независимо от возраста и стажа;
  • 3 240 грн — для пенсионеров, в возрасте от 70 до 80 лет, имеющих полный страховой стаж 30/35 лет;
  • 3 370 грн — для пенсионеров, которым исполнилось 80 лет и у которых страховой стаж 20/25 лет;
Что касается средней пенсии, то, по открытым данным Опендатабот, ее размер в 2024 году составляет 5 385 грн. Такие выплаты или больше получает только треть украинских пенсионеров. Вместе с этим пенсию менее 3 тыс. грн получают 30% пенсионеров, от 3 до 4 тыс. грн — около 21%.
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Справка Finance.ua:

  • Средняя пенсия по стране выросла в этом году благодаря индексациям, проведенным в марте, и составляет 5816 гривен. Это на 8% больше, чем в прошлом.
  • Участники боевых действий имеют право на досрочную пенсию по возрасту по достижении мужчинами 55 лет при наличии страхового стажа не менее 25 лет, женщинами — 50 лет при наличии страхового стажа не менее 20 лет.
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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