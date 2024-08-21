С 1 июля Пенсионный фонд назначает еще ряд соцпомощей: что нужно знать — Finance.ua

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С 1 июля Пенсионный фонд назначает еще ряд соцпомощей: что нужно знать

Личные финансы
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С 1 июля Пенсионный фонд назначает еще ряд соцпомощей: что нужно знать
С 1 июля Пенсионный фонд назначает еще ряд соцпомощей: что нужно знать
С 1 июля 2024 г. в соответствии с постановлением Кабмина от 27 декабря 2023 г. № 1396 расширены полномочия Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в части назначения и осуществления некоторых видов выплат. О чем идет речь — рассказали специалисты Юридического справочника для ВПЛ.
Так, теперь в органы ПФУ следует также обращаться и за назначением:
  • выплаты социальной помощи лицам, имеющим особые заслуги и особые трудовые заслуги перед Родиной, на бесплатное захоронение или возмещение расходов на захоронение и сооружение на могилах умерших (погибших) лиц, имеющих особые заслуги и особые трудовые заслуги перед Родиной, надгробия по установленному Кабмином образцу, а также на выплату единовременной помощи жене (мужу) и детям (в возрасте до 18 лет) умерших лиц, имеющих особые заслуги и особые трудовые заслуги перед Родиной;
  • единовременного денежного вознаграждения лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка;
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  • ежемесячной денежной выплаты некоторым категориям граждан из числа лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной и принимавших непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, и членам семей погибших (умерших) граждан из числа лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной;
  • выплаты пожизненных государственных стипендий участникам боевых действий в период Второй мировой войны 1939−1945 годов, гражданам Украины, подвергшимся преследованиям за правозащитную деятельность, и лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной;
  • выплаты пожизненных государственных стипендий гражданам Украины, которые спасали евреев на территории Украины во время Холокоста в годы Второй мировой войны и удостоены Израильским институтом катастрофы и героизма национального мемориала Катастрофы (Холокоста) и Героизма «Яд ва-Шем» звания Праведника народов мира или Еврейским Советом Украины — звания Праведника Украины или Праведника Бабьего Яра;
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  • выплаты единовременной денежной помощи членам семей лиц, смерть которых связана с участием в массовых акциях общественного протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 г. по 21 февраля 2014 г., и лицам, получившим телесные повреждения, побои, пытки во время участия в указанных акциях;
  • выплаты единовременной денежной помощи за вред жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления в результате военной агрессии рф против Украины.
Эксперты отмечают, что до 1 июля эти выплаты производились органами социальной защиты населения.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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