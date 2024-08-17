Может ли получить субсидию безработный, который не получает пенсию из-за нехватки пенсионного стажа — Finance.ua

Может ли получить субсидию безработный, который не получает пенсию из-за нехватки пенсионного стажа
Несмотря на полномасштабную российскую агрессию, украинцы обязаны платить коммунальные услуги в полном объеме. Однако определенные категории людей могут подать заявку на получение жилищной субсидии.
В Пенсионном фонде Украины рассказали, могут ли назначить субсидию человеку, который не работает, но не имеет права на пенсию за неимением стажа.
Человеку, которому исполнилось 60 лет и ему недостает страхового стажа для получения пенсии по возрасту, может быть назначена жилищная субсидия.
Для этого нужно, чтобы у него было не менее 15 лет страхового стажа и не менее месяца в течение периода, за который учитываются доходы во время назначения жилищной субсидии, получал государственное социальное пособие малообеспеченной семье, назначаемой органами социальной защиты населения.
Это предусмотрено подпунктом 3 пункта 14 постановления Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 г. № 848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива».
Справка Finance.ua:
- по данным Пенсионного фонда (ПФУ), по состоянию на начало 2024 года в Украине насчитывалось более 10 млн пенсионеров. Из них 51% получают пенсии в размере менее 4 тыс. грн. Кстати, за два года полномасштабной войны пенсионеров уменьшилось почти на 325 тыс.;
- несмотря на то, что пенсионные выплаты в Украине не очень высоки, есть еще одна угроза. Вскоре их вовсе может не быть. Заявления чиновников, звучащие в последнее время, свидетельствуют лишь об одном: украинцам уже сейчас дали понять, что рассчитывать на государство не стоит.
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