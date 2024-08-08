Как уведомить ПФУ об изменениях, влияющих на размер пенсии — Finance.ua

Как уведомить ПФУ об изменениях, влияющих на размер пенсии Сегодня 08:00 — Казна и Политика

Как уведомить ПФУ об изменениях, влияющих на размер пенсии

Как сообщает Пенсионный фонд, перерасчет пенсии может быть произведен в связи с изменениями, которые обнаруживаются у получателя пенсионных выплат и влияют на состояние и размер его пенсионного обеспечения.

Изменения могут быть связаны с:

началом трудовых отношений или увольнением с работы;

регистрацией или снятием с учета как физического лица — предпринимателя;

обретением, изменением или прекращением особого статуса пенсионера.

Срок извещения об изменении данных — в течение 10 дней с момента их возникновения.

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Сообщить об изменениях, касающихся размера пенсионных выплат, можно, подавая заявку через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или обратившись в любой сервисный центр Фонда на территории Украины.

Для подачи заявления о перерасчете пенсии через portal.pfu.gov.ua необходимо:

авторизоваться в личном кабинете веб-портала с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи);

в разделе «О пенсионном обеспечении» зайти в «Заявление на перерасчет пенсии»;

заполнить поля заявления и загрузить сканированные копии некоторых документов (документов, удостоверяющих личность, регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, трудовой книжки и других в случае необходимости);

сформировать заявление и отправить в Пенсионный фонд Украины.

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Состояние обработки заявления можно просмотреть в личном кабинете в разделе «Мои обращения».

Справка Finance.ua:

Средний размер пенсии с начала года вырос на 431,37 гривен или на 8,0% до 5 816,62 гривен. Размер минимальной пенсии, по сути, размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2024 году этот показатель увеличили с 2093 грн до 2361 грн.

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