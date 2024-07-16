Как выросла средняя пенсия в Украине с начала года (инфографика) — Finance.ua

Как выросла средняя пенсия в Украине с начала года (инфографика) Сегодня 11:00 — Личные финансы

Как выросла средняя пенсия в Украине с начала года (инфографика)

Средний размер пенсии с начала года вырос на 431,37 грн или на 8,0% до 5 816,62 грн.

Об этом сообщает ПФУ

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Инфляция в Украине с начала 2024 года составила 4,3%.

Размер минимальной пенсии -это, по сути, размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2024 году этот показатель увеличили с 2093 грн до 2361 грн.

Также в Пенсионном Фонде напомнили , что в случае трудоустройства или увольнения с работы пенсионер в течение 10 дней должен сообщить об этом факте органы Пенсионного фонда.

Справка Finance.ua:

Напомним о способах накопить на пенсию самостоятельно.

Инвестиции

Возможностей для инвестирования в Украине довольно много. Это недвижимость, акции, облигации, фонды, земля, бизнес и т. д. Очевидным преимуществом инвестиций является возможность со временем получать стабильный доход. К примеру, от сдачи в аренду квартиры или земельного участка. Такой доход в пенсионном возрасте лишним не будет.

Депозиты

Если привыкли откладывать средства, но хотите уберечь их от обесценения, один из способов это сделать — держать их в банке на депозите. Если это долгая история, то не следует рассчитывать, что сумма значительно умножится. Но защитить сбережения от влияния инфляции на них точно удастся.

Сберегательный счет в Негосударственном пенсионном фонде (НПФ)

и т. д. Таким образом, происходит диверсификация, то есть шансов, что средства будут приумножаться, больше. Выплаты по этому счету человек начинает получать уже после достижения пенсионного возраста. В Украине работают негосударственные пенсионные фонды, где можно открыть сберегательный счет и регулярно вносить средства. Фонд же приумножает их, вкладывая в наиболее выгодные и, как правило, различные финансовые активы — депозиты , государственные облигации, акции в корпоративном сектореТаким образом, происходит диверсификация, то есть шансов, что средства будут приумножаться, больше. Выплаты по этому счету человек начинает получать уже после достижения пенсионного возраста.

Складывать деньги «под матрас»

Этот способ до сих пор выбирает значительная часть украинцев по разным причинам — недоверие к финансовым учреждениям, неуверенность в завтрашнем дне, непонимание тех или иных инвестиционных инструментов.

Такой вариант сбережений оправдан исходя из того мнения, что вкладывая средства в валюту, вкладчик не подвергает их высокому риску, как, например, в случае с инвестированием. Также процесс откладывания средств более простой и понятный.

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