Пенсионеры могут потерять часть выплат: ПФ назвал причины — Finance.ua

Пенсионеры могут потерять часть выплат: ПФ назвал причины Сегодня 19:05 — Личные финансы

Пенсионеры могут потерять часть выплат: ПФ назвал причины

10 дней должен уведомить об этом факте органы Пенсионного фонда. Как напоминают в Пенсионном Фонде, в случае трудоустройства или увольнения с работы пенсионер в течение

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Соответствующее требование содержится в ч.2 ст. 16 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Почему важно информировать ПФУ об изменении статуса «работающий» или «неработающий»?

Неуведомление или несвоевременное уведомление о трудоустройстве (или регистрации предпринимательской деятельности) приводит к незаконным выплатам пенсионных средств, подлежащих обязательному возвращению органам ПФУ.

После уведомления об увольнении с работы пенсионеры приобретают право на надбавки и повышения, предусмотренные только для неработающих лиц. К примеру, неработающим пенсионерам производится перерасчет пенсии в связи с повышением размера прожиточного минимума.

Также там обращают внимание пенсионеров, которые проходили регистрацию предпринимательской деятельности, но по разным причинам не занимались ею. Отсутствие дохода от предпринимательской деятельности не является основанием относить пенсионера к неработающему лицу. До того момента, пока не будет предоставлена ​​информация о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности ФЛП, лицо считается работающим пенсионером.

Как уведомить ПФУ об изменении статуса «работающий» или «неработающий»?

О дате трудоустройства, увольнении или прекращении регистрации предпринимательской деятельности пенсионеры уведомляют органы ПФУ исключительно путем подачи заявления и документов, удостоверяющих соответствующие сведения (приказа или распоряжения о принятии/увольнении с работы, трудовой книжки с записью о трудоустройстве/увольнении, гражданско-правовом договоре и т. п. ).

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Куда подать заявление

Соответствующее заявление можно подать и в режиме онлайн — через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины ( http://portal.pfu.gov.ua ) или средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг (Портал Дія) с использованием средств квалифицированной электронной подписи.

Справка Finance.ua:

В июне 2024 г. значительная часть работающих пенсионеров начала получать увеличенную пенсию. Увеличение выплат произойдет в связи с апрельским перерасчетом. Сумма для каждого пенсионера — индивидуальная. В Кабмине пояснили, что по решению правительства с 1 марта 2024 года пенсии проиндексированы на 7,96%. Также с 1 апреля определено проведение перерасчета пенсии пенсионерам, продолжающим работать.

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