Украинцы, которым не хватает стажа для пенсии, могут оформить соцпособие: инструкция — Finance.ua
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Украинцы, которым не хватает стажа для пенсии, могут оформить соцпособие: инструкция

Личные финансы
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Украинцы, которым не хватает стажа для пенсии, могут оформить соцпособие: инструкция
Украинцы, которым не хватает стажа для пенсии, могут оформить соцпособие: инструкция
Украинцы, у которых нет достаточного страхового стажа для пенсии по возрасту, могут получать государственное социальное пособие.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Сколько нужно стажа, что выйти на пенсию в 2024 году:
  • в 60 лет — от 31 года стажа;
  • в 63 года — от 21 до 31 года стажа;
  • в 65 лет — от 15 до 21 года.
Украинцы, имеющие страховой стаж менее 15 лет, могут получать социальное пособие в 65 лет, если позволяет совокупный доход семьи. Вместо традиционной пенсии, такие люди получают социальное пособие.
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Где можно оформить социальное пособие

Такое пособие можно оформить в органах социальной защиты населения по месту прописки/жительства или в ЦПАУ.
Для оформления требуются следующие документы:
  • заявление по форме, утвержденной Минсоцполитики;
  • паспорт, трудовую книжку и документ, утверждающий регистрацию в государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков;
  • справку Пенсионного фонда об имеющемся страховом стаже;
  • декларацию о доходах и имущественном состоянии (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) за последние шесть календарных месяцев;
  • копию решения о назначении опекуна (для лица, признанного недееспособным).
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При подаче документов нужно предъявить паспорт.
Украинцы, которым не хватает стажа для пенсии, могут оформить соцпособие: инструкция

Размер пособия

Социальное пособие назначается в размере 30% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, и с учетом доплаты не может быть менее 100% указанного прожиточного минимума. Размер такой выплаты в 2024 году составляет 2361 грн (прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность).
При изменении прожиточного минимума увеличивается размер социального пособия для нетрудоспособных лиц. В этом году прожиточный минимум был увеличен с 2093 грн до 2361 грн, или 12,8%.
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Напомним, ранее Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсии и количестве пенсионеров в Украине. По состоянию на апрель 2024 года, средний размер пенсии за квартал вырос на 505,02 грн или на 9,6% до 5 743,27 грн. Количество пенсионеров сократилось на 361 832 человека до 10 154 705.
Если вы изменили счет в банке или изменили банк, в котором получаете пенсию/субсидию/льготу/страховую выплату, то для продления получения выплат обязательно нужно уведомить орган Пенсионного фонда Украины.
Украинские граждане получают доплату к пенсионной выплате за сверхурочный стаж.

Как происходит расчет пенсий в странах Европы (аналогия с Украиной) 👴

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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