Украинцы, которым не хватает стажа для пенсии, могут оформить соцпособие: инструкция — Finance.ua

Украинцы, которым не хватает стажа для пенсии, могут оформить соцпособие: инструкция Сегодня 13:02 — Личные финансы

Украинцы, которым не хватает стажа для пенсии, могут оформить соцпособие: инструкция

Украинцы, у которых нет достаточного страхового стажа для пенсии по возрасту, могут получать государственное социальное пособие.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Сколько нужно стажа, что выйти на пенсию в 2024 году:

в 60 лет — от 31 года стажа;

в 63 года — от 21 до 31 года стажа;

в 65 лет — от 15 до 21 года.

Украинцы, имеющие страховой стаж менее 15 лет, могут получать социальное пособие в 65 лет, если позволяет совокупный доход семьи. Вместо традиционной пенсии, такие люди получают социальное пособие.

Читайте также В каких банках украинские пенсионеры получают выплаты: статистика

Где можно оформить социальное пособие

Такое пособие можно оформить в органах социальной защиты населения по месту прописки/жительства или в ЦПАУ.

Для оформления требуются следующие документы:

заявление по форме, утвержденной Минсоцполитики;

паспорт, трудовую книжку и документ, утверждающий регистрацию в государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков;

справку Пенсионного фонда об имеющемся страховом стаже;

декларацию о доходах и имущественном состоянии (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) за последние шесть календарных месяцев;

копию решения о назначении опекуна (для лица, признанного недееспособным).

Читайте также Досрочный выход на пенсию: какие категории украинцев будут получать выплаты раньше

При подаче документов нужно предъявить паспорт.

Размер пособия

Социальное пособие назначается в размере 30% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, и с учетом доплаты не может быть менее 100% указанного прожиточного минимума. Размер такой выплаты в 2024 году составляет 2361 грн (прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность).

При изменении прожиточного минимума увеличивается размер социального пособия для нетрудоспособных лиц. В этом году прожиточный минимум был увеличен с 2093 грн до 2361 грн, или 12,8%.

Читайте также Пенсии в Украине: можно ли изменить дату получения выплат самостоятельно

Напомним, ранее Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсии и количестве пенсионеров в Украине. По состоянию на апрель 2024 года, средний размер пенсии за квартал вырос на 505,02 грн или на 9,6% до 5 743,27 грн. Количество пенсионеров сократилось на 361 832 человека до 10 154 705.

Если вы изменили счет в банке или изменили банк, в котором получаете пенсию/субсидию/льготу/страховую выплату, то для продления получения выплат обязательно нужно уведомить орган Пенсионного фонда Украины.

Украинские граждане получают доплату к пенсионной выплате за сверхурочный стаж.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.