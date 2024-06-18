Украинцы, которым не хватает стажа для пенсии, могут оформить соцпособие: инструкция — Finance.ua

Украинцы, которым не хватает стажа для пенсии, могут оформить соцпособие: инструкция
Украинцы, у которых нет достаточного страхового стажа для пенсии по возрасту, могут получать государственное социальное пособие.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Сколько нужно стажа, что выйти на пенсию в 2024 году:
- в 60 лет — от 31 года стажа;
- в 63 года — от 21 до 31 года стажа;
- в 65 лет — от 15 до 21 года.
Украинцы, имеющие страховой стаж менее 15 лет, могут получать социальное пособие в 65 лет, если позволяет совокупный доход семьи. Вместо традиционной пенсии, такие люди получают социальное пособие.
Где можно оформить социальное пособие
Такое пособие можно оформить в органах социальной защиты населения по месту прописки/жительства или в ЦПАУ.
Для оформления требуются следующие документы:
- заявление по форме, утвержденной Минсоцполитики;
- паспорт, трудовую книжку и документ, утверждающий регистрацию в государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков;
- справку Пенсионного фонда об имеющемся страховом стаже;
- декларацию о доходах и имущественном состоянии (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) за последние шесть календарных месяцев;
- копию решения о назначении опекуна (для лица, признанного недееспособным).
При подаче документов нужно предъявить паспорт.
Размер пособия
Социальное пособие назначается в размере 30% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, и с учетом доплаты не может быть менее 100% указанного прожиточного минимума. Размер такой выплаты в 2024 году составляет 2361 грн (прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность).
При изменении прожиточного минимума увеличивается размер социального пособия для нетрудоспособных лиц. В этом году прожиточный минимум был увеличен с 2093 грн до 2361 грн, или 12,8%.
Напомним, ранее Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсии и количестве пенсионеров в Украине. По состоянию на апрель 2024 года, средний размер пенсии за квартал вырос на 505,02 грн или на 9,6% до 5 743,27 грн. Количество пенсионеров сократилось на 361 832 человека до 10 154 705.
Если вы изменили счет в банке или изменили банк, в котором получаете пенсию/субсидию/льготу/страховую выплату, то для продления получения выплат обязательно нужно уведомить орган Пенсионного фонда Украины.
Украинские граждане получают доплату к пенсионной выплате за сверхурочный стаж.
Как происходит расчет пенсий в странах Европы (аналогия с Украиной) 👴
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