Досрочный выход на пенсию: какие категории украинцев будут получать выплаты раньше — Finance.ua

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Досрочный выход на пенсию: какие категории украинцев будут получать выплаты раньше

Личные финансы
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Досрочный выход на пенсию: какие категории украинцев будут получать выплаты раньше
Досрочный выход на пенсию: какие категории украинцев будут получать выплаты раньше
Некоторые категории украинцев имеют право досрочно выйти на заслуженный отдых и получать пенсионные выплаты.
Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.
Перечень лиц, имеющих право на досрочные пенсии и условия назначения таких пенсий, определен статьей 115 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Таким правом пользуются граждане, которые:

1. имеют особый статус:
  • участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины после достижения мужчинами 55 лет, женщинами — 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин;
  • многодетные матери (родили пять и более детей), матери лиц с инвалидностью с детства или тяжело больных детей, которым не установлена ​​инвалидность, при условии, что они:
     — воспитали детей до шестилетнего возраста;
     — достигли возраста 50 лет;
     — имеют не менее 15 лет страхового стажа.
По выбору матери или в случае ее отсутствия, если воспитание таких детей осуществлялось родителем, ему назначается досрочная пенсия по возрасту по достижении возраста 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет.
2. уволены за 1,5 года до достижения пенсионного возраста:
  • в связи с изменениями в организации производства и труда, в том числе с ликвидацией, реорганизацией, банкротством, перепрофилированием предприятия, учреждения, организации, сокращением численности или штата работников при регистрации таких лиц в государственной службе занятости в течение 30 дней после увольнения и отсутствия в течение 7 календарных дней подходящей для них работы;
  • в связи с выявлением несоответствия занимаемой должности по состоянию здоровья.
Право на такую ​​пенсию возникает при условии, что человек на момент увольнения приобрел страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере (35 лет мужчины и 30 лет женщины).
3. имеют определенные заболевания:
  • больные гипофизарным нанизмом (лилипуты), диспропорциональные карлики — после достижения мужчинами 45 лет, женщинами 40 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин;
  • лица с инвалидностью по зрению I группы — слепые и лица с инвалидностью с детства I группы — после достижения мужчинами 50 лет, женщинами 40 лет и при наличии страхового стажа не менее 15 лет у мужчин и не менее 10 лет у женщин.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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