Пенсии в Украине: можно ли изменить дату получения выплат самостоятельно — Finance.ua

Пенсии в Украине: можно ли изменить дату получения выплат самостоятельно Сегодня 09:05 — Личные финансы

Пенсии в Украине: можно ли изменить дату получения выплат самостоятельно

В Украине пенсионные выплаты производятся между 4 и 25 числом каждого месяца. При регистрации пенсии определяется дата выплаты, которая обычно остается неизменной. Однако многие пенсионеры изъявляют желание изменить дату получения пенсии.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Изменение даты выплаты пенсии возможно только при исключительных обстоятельствах. Пенсионный фонд обычно не меняет заранее установленный график выплат, основываясь на категории пенсионера.

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Выплаты пенсий по почте осуществляются в зависимости от территориальных зон, а через банки — в соответствии с календарем переводов от Пенсионного фонда с целью обеспечения равномерного распределения средств.

В Украине пенсии выплачиваются в соответствии с установленным графиком, который учитывает несколько важных факторов. Пенсии начисляют ежемесячно с 4 по 25 число, к тому же выплаты за конкретный месяц происходят в этом же месяце.

Сначала пенсии получают следующие категории граждан:

лица с инвалидностью из-за военных действий;

участники боевых действий;

лица, имеющие особые награды перед государством;

семьи погибших.

Если пенсионер хочет изменить способ получения пенсии, например перейти на выплаты через уполномоченные банки или получать ее по фактическому месту жительства, ему необходимо обратиться в местное отделение Пенсионного фонда Украины.

Обратиться можно в:

местные управления Пенсионного фонда Украины;

центры предоставления административных услуг в вашем регионе;

ближайший центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Заявление об изменении способа получения пенсии можно подать лично, через законного представителя или отправить документы по почте (рекомендованным письмом) в местное отделение Пенсионного фонда Украины.

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