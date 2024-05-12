Когда пенсионер сможет получить часть пенсии, поступившей на его имя в качестве меценатского пожертвования — Finance.ua

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Когда пенсионер сможет получить часть пенсии, поступившей на его имя в качестве меценатского пожертвования

Личные финансы
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Когда пенсионер сможет получить часть пенсии, поступившей на его имя в качестве меценатского пожертвования
Когда пенсионер сможет получить часть пенсии, поступившей на его имя в качестве меценатского пожертвования
В прошлом году в Пенсионном фонде Украины появилась возможность перевода благотворительного пожертвования, чтобы увеличить размер пенсии конкретного человека. Также сделать взнос можно обезличенно.
В ПФУ объяснили, как изменится размер пенсии у пенсионера, когда меценат сделает пожертвование.

Когда начислят пожертвование

В ведомстве отмечают, что благотворительный персонализированный взнос или благотворительное пожертвование, совершенное в пользу конкретного пенсионера, включается в выплатные документы не позднее одного месяца со дня поступления средств.

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К примеру, меценат сделал взнос для конкретного пенсионера в размере 10 тысяч гривен.
После поступления средств на отдельный счет Пенсионного фонда Украины, 70% благотворительного персонализированного взноса будут включены в выплатные документы для избранного пенсионера. В приведенном примере — это 7 тысяч гривен.
Остальные 30% будут направлены на финансирование пенсий других пенсионеров.

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Внести благотворительный взнос можно с помощью веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда.
Напомним, по состоянию на 1 апреля 2024 года средняя пенсия в Украине составила 5743,3 грн — это 147,3 долл.

Справка Finance.ua:

  • Пенсионный фонд направил на выплаты почти ₴17 миллиардов в мае.
  • внутренне перемещенным лицам необходимо было пройти идентификацию, чтобы получать пенсии. Тем, кто не успел подтвердить свою личность до 31 марта, перестали перечислять выплаты на банковские карты. Однако пройти идентификацию можно сейчас;
  • премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в новом пакете финансирования от США на почти $61 млрд предусмотрено $7,5 млрд долларов на финансирование социальных выплат, в том числе пенсии и субсидии.

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По материалам:
Дзеркало Тижня
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