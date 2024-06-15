Як змінити банківські реквізити для виплати пенсії онлайн: покрокова інструкція — Finance.ua

Як змінити банківські реквізити для виплати пенсії онлайн: покрокова інструкція Сьогодні 14:09 — Особисті фінанси

Як змінити банківські реквізити для виплати пенсії онлайн: покрокова інструкція

Якщо ви змінили рахунок у банку або змінили банк, у якому одержуєте пенсію / субсидію / пільгу / страхову виплату, то для продовження отримання виплат обов’язково потрібно повідомити орган Пенсійного фонду України.

Про це повідомили у ПФУ.

Як змінити банківські реквізити для пенсійних виплат на порталі ПФУ

Зробити це можна, зокрема, онлайн — на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Крок 1. На порталі Фонду у правому верхньому куті екрану натисніть кнопку Вхід та авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Крок 2. В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі Щодо пенсійного забезпечення оберіть опцію Внесення змін до пенсійної справи.

Крок 3. У вікні, що відкриється, із переліку заяв оберіть опцію Заява на зміну виплатних реквізитів.

Крок 4. У полях заяви, що з’явиться на екрані, відредагуйте необхідні дані, перевірте записи.

Крок 5. За потреби завантажте скан-копії документів, що підтверджують відповідні зміни.

Крок 6. Надайте згоду на передачу та обробку персональних даних і підтвердьте, що ви ознайомлені з необхідністю повідомляти органи Фонду про зміни, що можуть впливати на пенсійне забезпечення.

Крок 7. Сформуйте заяву, підпишіть її КЕП та надішліть до Фонду.

Крок 8. З результатами опрацювання заяви можна ознайомитися в розділі Мої звернення (на панелі зліва).

Нагадаємо, в Україні з зарплатою 15 тис. грн можна розраховувати на пенсію у 4 228,2 грн.

Внаслідок весняної індексації розмір мінімальної пенсії зріс на 364 гривні й тепер становить 2725 гривень. Така виплата встановлюється пенсіонерам, які досягнули 65-річного віку та не встигли набути достатнього страхового стажу.

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