Як змінити банківські реквізити для виплати пенсії онлайн: покрокова інструкція — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як змінити банківські реквізити для виплати пенсії онлайн: покрокова інструкція

Особисті фінанси
8
Як змінити банківські реквізити для виплати пенсії онлайн: покрокова інструкція
Як змінити банківські реквізити для виплати пенсії онлайн: покрокова інструкція
Якщо ви змінили рахунок у банку або змінили банк, у якому одержуєте пенсію / субсидію / пільгу / страхову виплату, то для продовження отримання виплат обов’язково потрібно повідомити орган Пенсійного фонду України.
Про це повідомили у ПФУ.

Як змінити банківські реквізити для пенсійних виплат на порталі ПФУ

Зробити це можна, зокрема, онлайн — на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
Крок 1. На порталі Фонду у правому верхньому куті екрану натисніть кнопку Вхід та авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
Як змінити банківські реквізити для виплати пенсії онлайн: покрокова інструкція
Крок 2. В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі Щодо пенсійного забезпечення оберіть опцію Внесення змін до пенсійної справи.
Як змінити банківські реквізити для виплати пенсії онлайн: покрокова інструкція
Крок 3. У вікні, що відкриється, із переліку заяв оберіть опцію Заява на зміну виплатних реквізитів.
Як змінити банківські реквізити для виплати пенсії онлайн: покрокова інструкція
Крок 4. У полях заяви, що з’явиться на екрані, відредагуйте необхідні дані, перевірте записи.
Як змінити банківські реквізити для виплати пенсії онлайн: покрокова інструкція
Крок 5. За потреби завантажте скан-копії документів, що підтверджують відповідні зміни.
Як змінити банківські реквізити для виплати пенсії онлайн: покрокова інструкція
Крок 6. Надайте згоду на передачу та обробку персональних даних і підтвердьте, що ви ознайомлені з необхідністю повідомляти органи Фонду про зміни, що можуть впливати на пенсійне забезпечення.
Як змінити банківські реквізити для виплати пенсії онлайн: покрокова інструкція
Крок 7. Сформуйте заяву, підпишіть її КЕП та надішліть до Фонду.
Як змінити банківські реквізити для виплати пенсії онлайн: покрокова інструкція
Крок 8. З результатами опрацювання заяви можна ознайомитися в розділі Мої звернення (на панелі зліва).
Як змінити банківські реквізити для виплати пенсії онлайн: покрокова інструкція
Нагадаємо, в Україні з зарплатою 15 тис. грн можна розраховувати на пенсію у 4 228,2 грн.
Внаслідок весняної індексації розмір мінімальної пенсії зріс на 364 гривні й тепер становить 2725 гривень. Така виплата встановлюється пенсіонерам, які досягнули 65-річного віку та не встигли набути достатнього страхового стажу.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.