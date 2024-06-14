В каких банках украинские пенсионеры получают выплаты: статистика — Finance.ua

В каких банках украинские пенсионеры получают выплаты: статистика Сегодня 17:04 — Личные финансы

В каких банках украинские пенсионеры получают выплаты: статистика

Число пенсионеров в Украине достигло 10,210 млн человек. Из них пенсии на текущие счета в банках получают 8 млн человек.

Об этом свидетельствует обновленная статистика Пенсионного Фонда Украины.

В ПФУ говорят, что за январь-май 2024 перечислили на счета пенсионеров 247,356 млрд грн. Для сравнения — за аналогичный период прошлого года эта сумма составила 219,406 млрд грн, что свидетельствует о том, что все больше получателей пенсий предпочитают получать выплаты на свои счета.

Какие банки выбирают

Наибольшую долю имеет ПриватБанк — через счета этого банка проходят выплаты 4,76 млн человек (58,4%).

На втором месте — государственный Ощадбанк. Услугами этого банка для получения пенсий пользуются 2,538 млн человек (31,3%).



Закрывает тройку банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк — здесь пенсии получают 310 тыс. человек (3,8%).

Доля других банков в выплате пенсий составляет 543,7 тысяч человек (6,7%).

Справка Finance.ua:

Гражданам Украины стоит уже сейчас готовиться работать столько, сколько будет возможно, откладывая средства на жизнь в преклонном возрасте. Об этом сообщили в Минсоцполитики. Там говорят, что государство будет гарантированно платить пожилым людям из солидарной пенсионной системы, однако эти выплаты будут небольшими.



В Украине с зарплатой в 15 тыс. грн можно рассчитывать на пенсию в 4 228,2 грн.



По данным ПФУ, самую высокую пенсию в Украине на 1 апреля 2024 года получали в Киеве (7 848 грн), Ровенской (7 205 грн) и Донецкой (7 017 грн) областях.

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