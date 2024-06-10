Кто из пенсионеров получит в июне увеличенные пенсии — Finance.ua

Кто из пенсионеров получит в июне увеличенные пенсии Сегодня 15:00 — Личные финансы

Кто из пенсионеров получит в июне увеличенные пенсии

В июне 2024 года значительная часть работающих пенсионеров начнет получать увеличенную пенсию. Увеличение выплат произойдет в связи с апрельским перерасчетом. Сумма для каждого пенсионера — индивидуальная.

В Кабмине объяснили , что по решению правительства, с 1 марта 2024 года пенсии проиндексированы на 7,96%. Также с 1 апреля определено проведение перерасчета пенсии пенсионерам, продолжающим работать.

Выплаты пересчитают пенсионерам, которые после назначения/ предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2024 года приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа или отработали менее 24 месяцев, но после назначения или предварительного перерасчета пенсии прошло два года. Работающим пенсионерам, получающим пенсии по выслуге лет, такой перерасчет будет произведен, если они достигли пенсионного возраста.

Перерасчет происходит, если на 1 марта 2024 года приобретенный стаж составляет не менее 24 месяцев:

с учетом приобретенного страхового стажа;

с учетом заработка, с которого начислена пенсия при ее назначении или предварительном перерасчете, или, если целесообразно, с заработка, который человек получал, работая после назначения/предыдущего перерасчета.

Если на 1 марта 2024 года приобретено менее 24 месяцев страхового стажа:

с учетом только приобретенного стажа;

заработная плата для исчисления пенсии не меняется.

В то же время показатель зарплаты (дохода), который был учтен при назначении/предыдущем перерасчете пенсии, не меняется. Сумма, на которую увеличивается пенсия, у каждого пенсионера индивидуальная, поскольку зависит от того, какой страховой стаж он имеет и какой заработок получал в период работы.

Перерасчет производится с 1 апреля 2024 года. Окончательные же начисления будут произведены после получения сведений об уплате единого взноса за первый квартал. То есть ориентировочно с июня пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, получат увеличенные размеры пенсионных выплат и доплату за предыдущие месяцы, начиная с 1 апреля.

Органы ПФУ произведут перерасчет автоматически, без обращения пенсионера.

УНІАН По материалам:

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