Какие обстоятельства могут быть причиной прекращения выплат пенсии — Finance.ua

Какие обстоятельства могут быть причиной прекращения выплат пенсии Сегодня 15:16 — Личные финансы

Какие обстоятельства могут быть причиной прекращения выплат пенсии

В жизни постоянно происходят разные изменения. Многие из них являются личными, но в то же время имеют важное значение и в законодательно-правовой сфере. Чтобы не потерять право на выплаты, пенсионеры должны обязательно информировать Пенсионный фонд об изменении персональных данных.

Об этом пишет «На пенсии».

В каких случаях необходимо информировать Пенсионный фонд

В частности, пенсионерам нужно уведомлять ПФУ, если они:

получили ID-карту вместо паспорта старого образца;

получили новый паспорт в случае утраты старика;

сменили фамилию, имя, отчество;

получили новый идентификационный код;

сменили место постоянной регистрации;

трудоустроились или уволились с работы.

Об этих и других предусмотренных законодательством обстоятельствах необходимо информировать органы ПФУ в 10-дневный срок.

Это можно сделать, обратившись лично в любой сервисный центр Фонда или подать заявление в личном кабинете на сайте ПФУ.

Напомним, в Украине с зарплатой в 15 тыс. грн можно рассчитывать на пенсию в 4 228,2 грн.

По данным ПФУ, самую высокую пенсию в Украине на 1 апреля 2024 года получали в Киеве (7848 грн), Ровенской (7205 грн) и Донецкой (7017 грн) областях.

На пенсии По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.