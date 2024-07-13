Какие обстоятельства могут быть причиной прекращения выплат пенсии — Finance.ua

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Какие обстоятельства могут быть причиной прекращения выплат пенсии

Личные финансы
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Какие обстоятельства могут быть причиной прекращения выплат пенсии
Какие обстоятельства могут быть причиной прекращения выплат пенсии
В жизни постоянно происходят разные изменения. Многие из них являются личными, но в то же время имеют важное значение и в законодательно-правовой сфере. Чтобы не потерять право на выплаты, пенсионеры должны обязательно информировать Пенсионный фонд об изменении персональных данных.
Об этом пишет «На пенсии».

В каких случаях необходимо информировать Пенсионный фонд

В частности, пенсионерам нужно уведомлять ПФУ, если они:
  • получили ID-карту вместо паспорта старого образца;
  • получили новый паспорт в случае утраты старика;
  • сменили фамилию, имя, отчество;
  • получили новый идентификационный код;
  • сменили место постоянной регистрации;
  • трудоустроились или уволились с работы.
Об этих и других предусмотренных законодательством обстоятельствах необходимо информировать органы ПФУ в 10-дневный срок.
Это можно сделать, обратившись лично в любой сервисный центр Фонда или подать заявление в личном кабинете на сайте ПФУ.
Напомним, в Украине с зарплатой в 15 тыс. грн можно рассчитывать на пенсию в 4 228,2 грн.
По данным ПФУ, самую высокую пенсию в Украине на 1 апреля 2024 года получали в Киеве (7848 грн), Ровенской (7205 грн) и Донецкой (7017 грн) областях.

Как происходит расчет пенсий в странах Европы

По материалам:
На пенсии
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