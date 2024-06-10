Хто з пенсіонерів отримає в червні збільшені пенсії — Finance.ua

Хто з пенсіонерів отримає в червні збільшені пенсії Сьогодні 15:00 — Особисті фінанси

Хто з пенсіонерів отримає в червні збільшені пенсії

У червні 2024 року значна частина працюючих пенсіонерів почне отримувати збільшену пенсію. Збільшення виплат відбудеться у зв’язку з квітневим перерахунком. Сума для кожного пенсіонера — індивідуальна.

У Кабміні пояснили , що за рішенням уряду, з 1 березня 2024 року пенсії проіндексовано на 7,96%. Також з 1 квітня визначено проведення перерахунку пенсії пенсіонерам, які продовжують працювати.

Виплати перерахують пенсіонерам, які після призначення/ попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2024 року набули не менше як 24 місяці страхового стажу або які відпрацювали менше ніж 24 місяці, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки. Працюючим пенсіонерам, які отримують пенсії за вислугу років, такий перерахунок буде проведено, якщо вони досягли пенсійного віку.

Перерахунок відбувається, якщо на 1 березня 2024 року набутий стаж становить не менше 24 місяців:

з урахуванням набутого страхового стажу;

з урахуванням заробітку, з якого обчислено пенсію при її призначенні чи попередньому перерахунку, або, якщо доцільно, із заробітку, який людина одержувала, працюючи після призначення/попереднього перерахунку.

Якщо на 1 березня 2024 року набуто менше як 24 місяці страхового стажу:

з урахуванням лише набутого стажу;

заробітна плата для обчислення пенсії не змінюється.

Водночас показник зарплати (доходу), який було враховано під час призначення/попереднього перерахунку пенсії, не змінюється. Сума, на яку збільшується пенсія, в кожного пенсіонера індивідуальна, оскільки залежить від того, який страховий стаж він має, та який заробіток одержував в період роботи.

Перерахунок проводиться з 1 квітня 2024 року. А остаточні нарахування будуть здійснені після отримання відомостей про сплату єдиного внеску за перший квартал. Тобто орієнтовно з червня пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, отримають збільшені розміри пенсійних виплат та доплату за попередні місяці, починаючи з 1 квітня.

Органи ПФУ здійснять перерахунок автоматично, без звернення пенсіонера.

УНІАН За матеріалами:

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