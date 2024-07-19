Средняя пенсия в разных областях Украины (инфографика) — Finance.ua
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Средняя пенсия в разных областях Украины (инфографика)

Личные финансы
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Средняя пенсия в разных областях Украины (инфографика)
Средняя пенсия в разных областях Украины (инфографика)
10,26 млн пенсионеров насчитывается в Украине по состоянию на начало июля 2024 года. При этом более половины этих пенсионеров получают выплаты ниже 3 тысяч гривен.
Об этом свидетельствует информация Опендатабота.
В то же время доля пенсионеров с пенсиями менее 4000 гривен сократилась с 51% до 43,5% за первое полугодие 2024 года. 1,2 миллиона граждан получают среднюю пенсию более 10 тысяч гривен.
Средняя пенсия по стране выросла в этом году благодаря индексациям, проведенным в марте, и составляет 5816 гривен. Это на 8% больше, чем в прошлом.
Средняя пенсия в разных областях Украины (инфографика)

В каких регионах самые высокие пенсии?

Самая высокая средняя пенсия в Киеве — 7940,27 гривен, что на 36,5% больше средней по стране. Наименьшую среднюю пенсию получают пенсионеры Тернопольской области: 4436,41 гривен — это на 24% меньше средней по Украине.
Средняя пенсия в разных областях Украины (инфографика)
Всего в 8 регионах Украины (Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Киев, Ровенская, Луганщина, Запорожская и Киевская области) средняя пенсия выше средней по стране. В еще одной области — Харьковской — выплаты держатся на уровне средних.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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