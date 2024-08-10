Может ли ООО сделать благотворительное пенсионное пожертвование: ответ ПФУ — Finance.ua

Может ли ООО сделать благотворительное пенсионное пожертвование: ответ ПФУ Сегодня 17:12 — Личные финансы

Может ли ООО сделать благотворительное пенсионное пожертвование: ответ ПФУ

В Украине существует несколько видов пенсий, среди которых в прошлом году появилась меценатская пенсия. Теперь можно вносить благотворительные взносы в пользу конкретного пенсионера, имеющего счет в ПФУ, или осуществлять обезличенные пожертвования.

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области рассказали , что благотворительное пенсионное пожертвование можно сделать от имени общества с ограниченной ответственностью.

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В ПФУ объяснили, что к финансированию пенсионных выплат на благотворительной основе может приобщиться любое юридическое или физическое лицо.

«Для осуществления благотворительного пожертвования не нужно подавать никаких документов и посещать государственные учреждения. Сделать пожертвование можно, воспользовавшись веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины», — говорится в сообщении.

В ПФУ добавили, что более подробно о том, как совершить благотворительные пожертвования в солидарной системе пенсионного обеспечения, можно посмотреть в видеоинструкции

Напомним, в Украине с зарплатой в 15 тыс. грн можно рассчитывать на пенсию в 4 228,2 грн.

По данным ПФУ, самую высокую пенсию в Украине на 1 апреля 2024 года получали в Киеве (7848 грн), Ровенской (7205 грн) и Донецкой (7017 грн) областях.

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