Меценатские пенсии: в ПФУ объяснили, облагаются ли налогом благотворительные взносы — Finance.ua
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Меценатские пенсии: в ПФУ объяснили, облагаются ли налогом благотворительные взносы

Личные финансы
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Меценатские пенсии: в ПФУ объяснили, облагаются ли налогом благотворительные взносы
Меценатские пенсии: в ПФУ объяснили, облагаются ли налогом благотворительные взносы
В ноябре 2022 года Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении механизма участия в общеобязательном государственном пенсионном страховании». Его основными нововведениями являются добровольная уплата страховых взносов и благотворительные пожертвования юридических и физических лиц.
В Пенсионном фонде прояснили, облагаются ли такие благотворительные взносы налогом.
Благотворительные взносы позволяют увеличить пенсию конкретному пенсионеру. Пожертвования могут производить как родственники, так и совершенно чужие люди. Но при этом многие потенциальные меценаты интересуются, снимаются ли с их пожертвований налоги и не будет ли налог на пенсию вводится к тем, кто ее получит, то есть к пенсионерам.
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В ПФУ ответили, что в налоговый кодекс Украины не предусмотрено включение благотворительных пожертвований юридических и физических лиц в объект налогообложения. То есть никаких налогов с пенсии не должны брать ни с пенсионера, ни с мецената.
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Сумму, которую меценат решит пожертвовать конкретному пенсионеру, человек сможет получить в следующий выплатной период. Но пенсионер получит лишь 70% от суммы пожертвования, остальные 30% остаются в ПФУ для распределения между другими пенсионерами, которые получат минимальные выплаты.
Но перед внесением денег меценат должен зарегистрироваться в личном кабинете портала ПФУ. Сделать это можно с помощью электронной подписи, «Дія.Підпис» или Bank ID.
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Также в ПФУ напомнили украинцам о добровольном пенсионном страховании. Эта функция доступна всем украинцам, особенно ценна тем, кто остался без работы и не хочет терять страховой стаж. Но надо отметить, что для того чтобы месяц был зачислен в страховой стаж, сумма не должна быть меньше 1474 грн, что составляет 22% от минимальной зарплаты.

Меценатские пенсии: что это и как получить 👨‍🦳👩‍🦳

По материалам:
На пенсии
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