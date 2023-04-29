Какой должен быть минимальный пенсионный взнос для зачисления полного месяца стажа — Finance.ua
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Какой должен быть минимальный пенсионный взнос для зачисления полного месяца стажа

Личные финансы
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Украинцы могут увеличить страховой стаж или размер будущей пенсии с помощью добровольных пенсионных взносов. Сделать их можно дистанционно на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.
Как напоминают в ПФУ, человек может самостоятельно определять размер таких взносов. Однако для зачисления полного месяца страхового стажа сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса. Эта сумма составляет 22% от минимальной зарплаты, то есть сейчас — 1474 грн.

Справка Finance.ua

  • Напомним, вносить добровольные пенсионные взносы можно с 16 лет, но при наличии хотя бы одного официального места трудоустройства. Пошаговую инструкцию можно найти по ссылке.

Минимальная зарплата и пенсия в 2023 году: что с ними будет

По материалам:
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