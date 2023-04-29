Украинцам придется ждать повышенных пенсий до лета: какие выплаты отложили и почему — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцам придется ждать повышенных пенсий до лета: какие выплаты отложили и почему

Личные финансы
42
Работающие пенсионеры получат повышенные выплаты только с 1 июня. Перерасчет произошел в апреле, но обновленные суммы выдадут сразу за три месяца.
Задержка объясняется тем, что данные об уплаченных взносах по зарплатам в этом году поступают в Пенсионный фонд с опозданием.
Как объяснила в эфире телемарафона глава Минсоцполитики Оксана Жолнович, учитывая мартовское и апрельское повышение, средняя пенсия в Украине достигла 5300 грн.
«Для подавляющего большинства пенсионеров увеличение составило 400-600 грн. Для пенсионеров, для которых перерасчет не составлял такой суммы, мы производили доплату 100 грн. То есть каждый пенсионер в Украине получил увеличение как минимум на 100 грн», — отметила Жолнович.
Напомним, согласно закону, на перерасчет пенсии в апреле имели право работающие украинцы, выполнившие следующие условия:
  • продолжили работу после назначения пенсии;
  • за время работы получили не менее 24 месяцев дополнительного стажа.
Ранее стало известно, что на Украине готовятся проверить правомерность пенсионных выплат. После верификации пенсий могут лишиться те, кто серьезно нарушил правила, например, получал деньги по поддельным документам, по ошибочной фамилии.
Кроме того, предполагается, что пенсию не будут платить за длительные периоды пребывания за границей. Об этом говорится в опубликованном на сайте ФПУ проекте приказа «Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания».
По материалам:
Обозреватель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.