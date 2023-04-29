Украинцам придется ждать повышенных пенсий до лета: какие выплаты отложили и почему — Finance.ua

Украинцам придется ждать повышенных пенсий до лета: какие выплаты отложили и почему Сегодня 21:00 — Личные финансы

Работающие пенсионеры получат повышенные выплаты только с 1 июня. Перерасчет произошел в апреле, но обновленные суммы выдадут сразу за три месяца.

Задержка объясняется тем, что данные об уплаченных взносах по зарплатам в этом году поступают в Пенсионный фонд с опозданием.

«Для подавляющего большинства пенсионеров увеличение составило 400-600 грн. Для пенсионеров, для которых перерасчет не составлял такой суммы, мы производили доплату 100 грн. То есть каждый пенсионер в Украине получил увеличение как минимум на 100 грн», — отметила Жолнович.

Напомним, согласно закону, на перерасчет пенсии в апреле имели право работающие украинцы, выполнившие следующие условия:

продолжили работу после назначения пенсии;

за время работы получили не менее 24 месяцев дополнительного стажа.

Ранее стало известно, что на Украине готовятся проверить правомерность пенсионных выплат. После верификации пенсий могут лишиться те, кто серьезно нарушил правила, например, получал деньги по поддельным документам, по ошибочной фамилии.

Кроме того, предполагается, что пенсию не будут платить за длительные периоды пребывания за границей. Об этом говорится в опубликованном на сайте ФПУ проекте приказа «Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания».

Обозреватель По материалам:

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