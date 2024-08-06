Украинским беженцам грозят штрафы и остановка выплат после проверки их счетов — Finance.ua

Украинским беженцам грозят штрафы и остановка выплат после проверки их счетов Сегодня 19:02 — Личные финансы

Украинским беженцам грозят штрафы и остановка выплат после проверки их счетов

Все доходы находящихся за рубежом украинцев скоро станут прозрачными. 30 сентября 2024 г. состоится первый автоматический обмен между Украиной и другими государствами информацией о финансовых счетах по международному стандарту отчетности CRS (Common Reporting Standart).

В соответствии с законом Украины № 2970-IX от 20 марта 2023 года «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об имплементации международного стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах», страны, которые присоединились к многостороннему соглашению CRS, обменяются налоговыми данными о физических и юридических лицах за второй квартал 2023 года. В дальнейшем отчетными периодами будут следующие календарные годы.

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О межгосударственном автоматическом обмене налоговыми данными также сообщала Государственная налоговая служба Украины.

Налоговые и социальные службы 120 стран получат точную информацию об открытых банковских счетах украинцев и движении по ним, об их финансовом участии в страховых и инвестиционных компаниях, о регулярном поступлении средств от сдачи в аренду недвижимости в Украине. Станет известно о доходах от продажи гражданами Украины земельного участка, автомобиля, квартиры или дома.

Проанализировав полученную информацию и каждый частный случай в отдельности, органы власти на местах смогут пересмотреть и оптимизировать государственную социальную поддержку, чтобы ее получали только те беженцы, которые действительно нуждаются.

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В первую очередь проверят наличие доходов у трудоспособных беженцев, которые не работают и получают социальную помощь в стране, которая предоставила им временную защиту в связи с войной в Украине.

Под пристальным наблюдением окажутся даже женщины, которые осуществляют уход за ребенком и получают переводы от своих мужей из Украины.

Не обойдут вниманием и пенсионеров. Данные о пенсионных счетах украинцев станут доступны социальным службам за границей.

Украинские беженцы, получающие социальные выплаты в стране пребывания и при этом скрывающие свои доходы, будут лишены социальных выплат или их части.

Некоторые даже могут получить большие штрафы, уклониться от уплаты которых не получится. Компетентные органы получат доступ к информации о собственности беженца на родине.

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