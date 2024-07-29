В Германии предлагают отменить денежную помощь украинским беженцам, не работающим официально — Finance.ua

В Германии предлагают отменить денежную помощь украинским беженцам, не работающим официально Сегодня 11:45 — Личные финансы

В Германии предлагают отменить денежную помощь украинским беженцам, не работающим официально

Генеральный секретарь оппозиционной немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Карстен Линнеманн выступает за необходимость отмены финансовой поддержки украинским беженцам, не работающим официально. Исключением могут быть родители-одиночки или люди, заботящиеся о родственниках.

Об этом он заявил в интервью изданию медиагруппы Funke.

По его словам, «шестизначное количество людей принципиально не желает работать», а значит, их нельзя стимулировать искать работу сокращением социальных выплат.

«Уменьшения выплат на 10, 20 или 30 процентов недостаточно. Нужно полностью отменить базовую помощь. Почему во многих европейских странах более 50 процентов украинцев работают, а в Германии — всего 25 процентов. Существует явная нехватка стимулов для того, чтобы быстро взяться за работу» , — заявил Линнеманн.

По его мнению, речь идет об отсутствии стимулов со стороны федерального правительства, чтобы побуждать беженцев из Украины искать работу. Он заявляет, что Германии необходимы изменения в политике. Он хочет справедливой системы социальной поддержки, а текущий базовый доход несправедлив.

Справка Finance.ua:

глава немецкого объединения работодателей Райнер Дульгер заявил, что не поддерживает предложение немецкого правительства относительно налоговых льгот для иностранных квалифицированных работников;

средняя заработная плата в 2023 году в Германии составляла чуть меньше €3,8 тыс. брутто;



Западная часть ФРГ оказалась самым популярным регионом среди украинских беженцев. А в городах Берлин и Гамбург, одновременно являющихся федеральными землями, наибольшая концентрация украинцев по отношению к местным жителям.



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