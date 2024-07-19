Цены в магазинах Польши, Чехии и Германии: эксперты сравнили, где дешевле — Finance.ua

Цены в магазинах Польши, Чехии и Германии: эксперты сравнили, где дешевле
Эксперты совершили покупки в магазинах Lidl в Чехии, Польше и Германии, чтобы проверить, где самые низкие цены.
Об этом сообщает Чешский сервис Seznamzpravy.cz.
Типичные товары
Для сравнения выбрали набор типичных съедобных продуктов и напитков и товаров гигиены: молоко, масло, курятина, рис, напиток Coca-cola, десерт Nutella, сыр типа Gouda, туалетная бумага, яблоки, огурцы
и т. д.
Всего сопоставили цены на 27 категорий товаров.
Результаты
Как показали результаты, в сети Lidl в Польше все еще выгоднее всего делать покупки. Хотя разница в ценах уже не так заметна, как во времена «нулевого» VAT на съедобные продукты.
Авторы исследования также обращают внимание на то, что цены в Польше начали приближаться к немецким. При том что поляки зарабатывают значительно меньше немцев.
В Польше минимальная почасовая ставка брутто составляет с 1 июля 28,10 злотых, тогда как у немцев 12,41 евро (около 53 злотых).
За одни и те же товары из Lidl заплатили в целом:
- Польша: 1203 CZK (около 202 злотых)
- Германия: 1242 CZK (около 209 злотых)
- Чехия: 1303 CZK (около 219 злотых)
В Польше немного дешевле оказались 13 позиций, то есть половина из списка.
Напомним, граждане Украины, спасающиеся в Польше от войны, смогут претендовать на получение специального вида на жительство на три года с 2025 года.
Также дети из Украины не должны посещать польские школы, они могут учиться дистанционно дома. Однако из-за этого родители лишатся помощи на детей.
Польша отменяет ряд выплат для украинских беженцев
Напомним, что в Германии среднее домохозяйство отдает государству 52,6% своего дохода. Из каждого заработанного евро на руках у немцев остается всего 47,4 цента. 31,7 цента уходят на социальные расходы, остальное — на налоги и другие сборы. Самая высокая нагрузка на «холостяков»: для них доля заработка в пользу государства в этом году составит 53,6%.
Справка Finance.ua:
- По состоянию на 31 мая статус временной защиты в странах ЕС имели 4,3 миллиона человек, покинувших Украину из-за полномасштабного вторжения россии. Такие данные обнародовал Евростат.
- Согласно этим данным, по состоянию на конец мая основными странами ЕС, которые предоставили украинцам статус временной защиты, были:
- Германия — 1,3 млн человек, 31,3% от общего количества;
- Польша — 953,2 тыс. человек, 22,4%;
- Чехия (356,4 тыс., 8,4%).
В Евростате отмечают, что по сравнению с концом апреля 2024 г. наибольший абсолютный рост числа получателей (временной защиты. — Ред.) наблюдался в Германии (+14 250; +1,1%), Чехии (+11 000; +3,2%) и Румынии (+3715; +2,4%).
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