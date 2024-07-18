Польша будет выдавать беженцам из Украины трехлетние виды на жительство — Finance.ua

Польша будет выдавать беженцам из Украины трехлетние виды на жительство Сегодня 15:45 — Личные финансы

Польша будет выдавать беженцам из Украины трехлетние виды на жительство

Граждане Украины, спасающиеся в Польше от войны, смогут претендовать на получение специального вида на жительство на три года с 2025 года.

Сообщение об этом появилось на официальном правительственном портале Польши Сообщение об этом появилось на официальном правительственном портале Польши gov.pl.

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В настоящее время украинцы, приехавшие в Польшу в связи с военными действиями в Украине, получают специальный статус UKR, позволяющий им легально находиться на территории государства и пользоваться льготами.

Изменения в Закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны, вступившие в силу 1 июля этого года, вводят новый путь для дальнейшей легализации пребывания граждан Украины под временной защитой.

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Подавать заявления на получение специальной карты побыта (с пометкой CUKR) для граждан Украины, пользующихся временной защитой, можно будет с 2025 года. Положения этого процесса вступят в силу с запуском специального онлайн-сервиса.

Получить вид на жительство на 3 года можно будет лицам, которые отвечают следующим условиям:

на 4 марта 2024 года имели статус UKR;

на день подачи заявления на карту побыта имеют статус UKR;

имели непрерывный статус UKR в течение не менее 365 дней.

Заявление на получение карты побыта будет подаваться только в электронной форме с помощью онлайн-сервиса, утвержденного Председателем Управления по делам иностранцев, по специальной форме, которая будет определена в соответствующем распоряжении. Правила по этому процессу вступят в силу только после запуска специального онлайн-сервиса.

Подробная информация об этом процессе будет обнародована до запуска онлайн-сервиса, который запланирован на следующий год.

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