Польща скасує виплати для біженців, чиї діти не ходять до школи в Польщі — Finance.ua

Польща скасує виплати для біженців, чиї діти не ходять до школи в Польщі Сьогодні 12:36 — Світ

Польща скасує виплати для біженців, чиї діти не ходять до школи в Польщі

Діти з України не мусять відвідувати польські школи — вони можуть навчатися дистанційно вдома. Проте через це батьки втратять допомогу на дітей, йдеться на сайті Prawo.pl.

На що треба зважати

Якщо досі польська влада не звертала уваги на те, чи навчається дитина біженців у польській школі, чи ні, то тепер все змінилося — лише навчання в польській школі дозволить батькам отримувати допомогу на дітей. Це пов’язано з тим, що досі у Міністерстві національної освіти не здогадувалися, як перевірити, чи справді дитина вчиться.

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Заступниця міністра освіти Йоанна Муха розповіла, що з 24 лютого 2022 року, за перші три місяці війни в Україні, до Польщі прибуло 3 млн біженців з України, з них 43% - діти до 17 років. При цьому 75 000 не відвідують школи.

«Ми не знаємо точно, скільки з них залишилося в Польщі, але знаємо, що 145 тисяч біженців, які приїхали до нас після нападу росії на Україну, досі навчаються в польських школах, ще 34 тисячі дітей навчаються у польських дитсадках», — сказала вона.

Як пише видання, поки що, коли мова йде про отримання обов’язкової шкільної освіти учнями з України, польська влада зосередилася на добровільності — за певних умов діє Закон від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території України.

Положення дозволяло навчатися дистанційно — в українській школі.

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Поки польський Уряд давав право біженцям самим вирішувати, чи хочуть вони відвідувати місцеві школи. Для цього батькам достатньо подати до територіальної громади за місцем проживання дитини заяву про те, що вона продовжуватиме навчання онлайн у системі освіти України.

Проте досить проблематично буде перевірити, чи дійсно дитина навчається.

Тепер же батьки повинні будуть записати дитину в польську школу, якщо не хочуть втратити право на пільги.

Видання зазначає, що після внесення змін до закону про допомогу громадянам України в Польщі біженці мають право на:

сімейні допомоги, про які йдеться в Законі від 28 листопада 2003 р., якщо біженець проживає з дітьми на території Республіки Польща,

допомогу на виховання, про яку йдеться в Законі від 11 лютого 2016 р., якщо дитина, для якої подано заяву на допомогу на виховання або отримує виховання допомога виконує обов’язок щорічної дошкільної підготовки, обов’язкової шкільної освіти або обов’язкової освіти,

допомогу Dobry start, якщо дитина навчається у польській школі.

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