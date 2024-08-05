€50-лимит на снятие наличных с карт для беженцев отменен судами в Гамбурге и в Баварии — Finance.ua
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€50-лимит на снятие наличных с карт для беженцев отменен судами в Гамбурге и в Баварии

Личные финансы
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€50-лимит на снятие наличных с карт для беженцев отменен судами в Гамбурге и в Баварии
€50-лимит на снятие наличных с карт для беженцев отменен судами в Гамбурге и в Баварии
В некоторых регионах Германии для беженцев недавно было введено ограничение на снятие наличных с социальной карты. Юристам в Гамбурге и Баварии удалось через суды добиться его отмены, сообщает Bild.
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Проект по введению на всей территории ФРГ единой платежной карты для социальных выплат (SocialCard) был утвержден правительством в ноябре 2023 года.
По карте отсутствует кредитный лимит, она предназначено только для расчетов имеющимися на ней средствами.
Решение об ограничении на снятие наличных было принято с целью противодействия отмыванию денег и сокращения вывода денег за пределы страны.
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Беженцы, желающие помогать родственникам на родине, обязаны передавать деньги не из социальных выплат, а из средств, заработанных самостоятельно.
Правительство передало на места все полномочия, связанные с лимитом на снятие наличных по SocialCard.
Первыми приступили исполнению нового закона в Тюрингии в декабре прошлого года. В округе Грайц было выдано 200 таких карт.
В феврале 2024 года подключился Гамбург и ввел ограничение: в течение месяца беженцу разрешено снять с карты 50 евро для взрослого и 10 евро на ребенка. С тех пор в Гамбурге выдано 1100 таких платежных карт, в Баварии с марта — 36 тыс. Осенью к проекту намерены подключиться еще 14 федеральных земель.
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Результат неутешительный?
Неужели правительственный проект провалился? — задаются вопросом в издании. И небезосновательно, так как в Гамбурге и в Баварии ограничение на снятие наличных уже отменено.
Многодетным семьям беженцев не хватает наличных денег, снятых с карт для выплат. На их сторону встали юристы, доказали в суде незаконность лимита и добились его отмены.
Наталия Руденко
Наталия Руденко
Переводчик-редактор
По материалам:
Finance.ua
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