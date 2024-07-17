Германия предоставит 10 млн евро на восстановление детской больницы «Охматдет» — Finance.ua

Германия предоставит 10 млн евро на восстановление детской больницы «Охматдет» Сегодня 19:32

Германия предоставит 10 млн евро на восстановление детской больницы «Охматдет»

Германия предоставит Украине 10 млн евро на восстановление киевской детской больницы «Охматдет», частично разрушенной российской ракетой 8 июля, передает Deutsche Welle со ссылкой на газету Rheinische Post в среду, 17 июля.

Известно, что выделенные деньги вместе с деньгами других доноров направят на скорейшее приведение больницы в рабочее состояние и подготовку здания к эксплуатации в зимнее время. Речь идет, в частности, о ремонте и техническом обслуживании фасадов больницы, процедурных кабинетов, а также электро- и теплоснабжении.

«Мы не должны и не будем мириться с тем, что этого места исцеления для онкобольных детей в Украине больше не существует», — заявила министр ФРГ по экономическому сотрудничеству и развитию Свенья Шульце [Svenja Schulze].

Накануне, на Facebook-странице НДСЛ «Охматдет» сообщили , что некоторые отделения уже возобновили свою работу. В частности, 16 июля открылось отделение неотложной помощи и возобновилась работа в отделениях неонатального профиля. Также начали работу отделение соматического профиля и часть онкологических отделений.

Справка Finance.ua:

Напомним, 8 июля российская ракета полностью разрушила корпус токсикологии НДСЧ «Охматдета» и повредила еще четыре. При ударе в «Охматдете» находилось 627 детей.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что деньги, которые предоставили партнеры и государство на восстановление «Охматдета», потратят на устранение последствий в подлежащем восстановлению корпусе на восстановление медицинского оборудования и на проектирование и строительство нового современного корпуса.



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