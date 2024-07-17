Германия предоставит 10 млн евро на восстановление детской больницы «Охматдет» — Finance.ua
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Германия предоставит 10 млн евро на восстановление детской больницы «Охматдет»

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Германия предоставит 10 млн евро на восстановление детской больницы «Охматдет»
Германия предоставит 10 млн евро на восстановление детской больницы «Охматдет»
Германия предоставит Украине 10 млн евро на восстановление киевской детской больницы «Охматдет», частично разрушенной российской ракетой 8 июля, передает Deutsche Welle со ссылкой на газету Rheinische Post в среду, 17 июля.
Известно, что выделенные деньги вместе с деньгами других доноров направят на скорейшее приведение больницы в рабочее состояние и подготовку здания к эксплуатации в зимнее время. Речь идет, в частности, о ремонте и техническом обслуживании фасадов больницы, процедурных кабинетов, а также электро- и теплоснабжении.
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«Мы не должны и не будем мириться с тем, что этого места исцеления для онкобольных детей в Украине больше не существует», — заявила министр ФРГ по экономическому сотрудничеству и развитию Свенья Шульце [Svenja Schulze].
Накануне, на Facebook-странице НДСЛ «Охматдет» сообщили, что некоторые отделения уже возобновили свою работу. В частности, 16 июля открылось отделение неотложной помощи и возобновилась работа в отделениях неонатального профиля. Также начали работу отделение соматического профиля и часть онкологических отделений.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, 8 июля российская ракета полностью разрушила корпус токсикологии НДСЧ «Охматдета» и повредила еще четыре. При ударе в «Охматдете» находилось 627 детей.
  • Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что деньги, которые предоставили партнеры и государство на восстановление «Охматдета», потратят на устранение последствий в подлежащем восстановлению корпусе на восстановление медицинского оборудования и на проектирование и строительство нового современного корпуса.
По материалам:
Zaxid.net
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