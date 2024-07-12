Разрушенный корпус «Охматдета» не подлежит восстановлению. Там построят новый — Finance.ua

Разрушенный корпус «Охматдета» не подлежит восстановлению. Там построят новый Сегодня 14:30 — Казна и Политика

Разрушенный корпус «Охматдета» не подлежит восстановлению. Там построят новый

Один из корпусов детской больницы «Охматдет», в которую россияне запустили ракету, не подлежит восстановлению.

Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 12 июля.

«Мы четко знаем, что этот корпус не подлежит восстановлению. И сейчас проходит процесс технического обследования помещения старого технического корпуса. Скорее всего, он также будет подлежать сносу», — сказал Ляшко.

Гендиректор «Охматдета» Владимир Жовнир объяснил, что пострадали все корпуса больницы, но степень повреждения разная.

Теперь должны завершить акт, который покажет стоимость восстановления больницы, а на следующей неделе «Охматдет» отберет компанию, которая будет проводить строительные работы.

Также на территории «Охматдета» хранилась часть исторических корпусов, поэтому оценить ущерб в них должен Минкульт как объектов, отнесенных к культурному наследию.

По словам министра, в общей сложности на восстановление получили более 800 миллионов гривен — это и деньги, поступившие на благотворительные счета больницы, и государственные средства. В приоритете будет ремонт в 1-м, новом корпусе, замена поврежденного медоборудования, проектирование и строительство нового корпуса. Государство потом профинансирует то, чего не хватит.

По предварительной оценке, на замену оборудования нужно 360−400 миллионов гривен, однако инженеры смотрят, нет ли сбоев в визуально целом оборудовании. Ляшко сообщил, что меценаты и производители готовы помочь поставке медицинского оборудования. А все, что не поставят, закупят за деньги, которые уже есть не счете больницы.

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Напомним, утром 8 июля войска рф совершили массированный ракетный обстрел Украины. россияне, в частности, попали в детскую больницу «Охматдет». Государство уже пообещало отстроить больницу — правительство направило 100 миллионов гривен на первоочередные восстановительные работы.

hromadske По материалам:

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