В Евросоюзе пообещали помочь с восстановлением «Охматдета» — Finance.ua

В Евросоюзе пообещали помочь с восстановлением «Охматдета» Сегодня 11:30 — Казна и Политика

В Евросоюзе пообещали помочь с восстановлением «Охматдета»

Европейский Союз поможет финансово в восстановлении детской больницы «Охматдет», которая накануне подверглась ракетному удару рф.

Об этом заявил заместитель главы Представительства ЕС в Украине Реми Дюфло в комментарии Укринформу.

«Конечно, мы поможем. Многие наши сотрудники уже помогли: они немедленно прибыли на место поражения, приносили воду, еду; некоторые разбирали завалы. Мы также финансово поможем в восстановлении этого символа украинской медицины, символа того, как украинское государство относится к уязвимым слоям своего населения», — заявил дипломат.

Дюфло сказал, что шокирован этой атакой, и подчеркнул необходимость привлечь россию к ответственности.

«Чем больше подобных вещей мы видим, тем больше наша решимость поддерживать Украину», — сказал дипломат.

Команда посольства ЕС посетила разрушенный корпус больницы, осмотрела повреждения.

Напомним, утром 8 июля российские войска нанесли по Украине массированный ракетный удар, в результате чего погибли более 40 человек, среди них четверо детей. В частности, россия нанесла 8 июля удар по киевской детской больнице «Охматдет», где лечатся дети со всей Украины. На этой локации 2 человека погибли, за медицинской помощью обратилось 32 раненых. Госпитализированы с травмами 8 детей.

Многие страны уже осудили это преступление. СБ ООН проведет специальное заседание по этому вопросу 9 июля.

Служба безопасности Украины установила, что удар по детской больнице «Охматдет» в Киеве российские захватчики нанесли стратегической крылатой ракетой Х-101.

Укрінформ По материалам:

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