В Евросоюзе пообещали помочь с восстановлением «Охматдета» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Евросоюзе пообещали помочь с восстановлением «Охматдета»

Казна и Политика
15
В Евросоюзе пообещали помочь с восстановлением «Охматдета»
В Евросоюзе пообещали помочь с восстановлением «Охматдета»
Европейский Союз поможет финансово в восстановлении детской больницы «Охматдет», которая накануне подверглась ракетному удару рф.
Об этом заявил заместитель главы Представительства ЕС в Украине Реми Дюфло в комментарии Укринформу.
Читайте также
«Конечно, мы поможем. Многие наши сотрудники уже помогли: они немедленно прибыли на место поражения, приносили воду, еду; некоторые разбирали завалы. Мы также финансово поможем в восстановлении этого символа украинской медицины, символа того, как украинское государство относится к уязвимым слоям своего населения», — заявил дипломат.
Дюфло сказал, что шокирован этой атакой, и подчеркнул необходимость привлечь россию к ответственности.
«Чем больше подобных вещей мы видим, тем больше наша решимость поддерживать Украину», — сказал дипломат.
Читайте также
Команда посольства ЕС посетила разрушенный корпус больницы, осмотрела повреждения.
Напомним, утром 8 июля российские войска нанесли по Украине массированный ракетный удар, в результате чего погибли более 40 человек, среди них четверо детей. В частности, россия нанесла 8 июля удар по киевской детской больнице «Охматдет», где лечатся дети со всей Украины. На этой локации 2 человека погибли, за медицинской помощью обратилось 32 раненых. Госпитализированы с травмами 8 детей.
Многие страны уже осудили это преступление. СБ ООН проведет специальное заседание по этому вопросу 9 июля.
Служба безопасности Украины установила, что удар по детской больнице «Охматдет» в Киеве российские захватчики нанесли стратегической крылатой ракетой Х-101.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.