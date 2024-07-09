На территории «Охматдета» полностью разрушены две подстанции — директор ДТЭК Сегодня 15:45 — Энергетика

На территории «Охматдета» полностью разрушены две подстанции — директор ДТЭК

В результате атаки 8 июля на территории «Охматдета» были разрушены две подстанции, энергетики подключили больницу к мобильным трансформаторам.

Об этом в эфире Общественного радио рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

«Если говорить об Охматдете — на территории этой больницы было две подстанции, они полностью разрушены. От них питалась вся инфраструктура больницы, поэтому вчера мы оперативно оказывали помощь в установлении мобильных трансформаторных подстанций, для того чтобы запитать по временной схеме те помещения больницы, которые нуждаются в этом, они работали вчера на генераторах там, определенные помещения запитывали», — рассказал он.

По словам Сахарука, нужно будет восстанавливать подстанции и много оборудования, поскольку это была инфраструктура больницы. Определять этапы восстановления будут с местными властями.

Напомним, во время ракетной атаки на Киев 8 июля российские оккупанты повредили детскую больницу «Охматдет».

Продолжается оценка ущерба, нанесенного российским террористическим ударом по НГСБ «Охматдет», правительство отрабатывает выделение средств на приоритетное восстановление больницы.

В результате этой атаки также полностью разрушены или повреждены три трансформаторных подстанции ДТЭК.

Громадське радіо По материалам:

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