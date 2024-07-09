Уряд виділить кошти на відновлення «Охматдиту» — Finance.ua
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Уряд виділить кошти на відновлення «Охматдиту»

Казна та Політика
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Уряд виділить кошти на відновлення «Охматдиту»
Уряд виділить кошти на відновлення «Охматдиту»
Триває оцінка збитків, які спричинив російський терористичний удар по НДСЛ «Охматдит», уряд відпрацьовує виділення коштів на пріоритетне відновлення лікарні.
Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
«Ми на прямому зв’язку з Президентом і Прем’єр-міністром, відпрацьовуємо виділення коштів на пріоритетне відновлення цього закладу. Загальну, хоча б орієнтовну суму збитків по будівельних роботах ми хочемо отримати на 21 годину. Також працюють всі завідувачі відділень, щоб оцінити стан пошкодження дороговартісного обладнання, яке перебуває в їх відділеннях», — сказав Ляшко.
Зараз, за його словами, міжнародні партнери чекають на запит України щодо допомоги з відновлення лікарні.
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Міністр додав, що міжнародні партнери готові за необхідності сприяти в медичній евакуації тим пацієнтам Охматдиту, яким через руйнацію лікарні не зможуть надати допомогу.
Поки, як зазначив Ляшко, зроблено все можливе, щоб діти, які проходили лікування в Охматдиті, отримали його за відповідним профілем у лікарнях Києва та області.
Він наголосив, що основним питанням є відновлення електроживлення лікарні та забезпечення його безперебійності.
Нагадаємо, під час ракетної атаки на Київ 8 липня російські окупанти пошкодили дитячу лікарню «Охматдит».
За матеріалами:
Укрінформ
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