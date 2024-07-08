Finance.ua приєдналися до збору для дітей з Охматдиту і просимо вас теж допомогти 💔 — Finance.ua
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Finance.ua приєдналися до збору для дітей з Охматдиту і просимо вас теж допомогти 💔

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Finance.ua приєдналися до збору для дітей з Охматдиту і просимо вас теж допомогти 💔
Finance.ua приєдналися до збору для дітей з Охматдиту і просимо вас теж допомогти 💔
Сьогодні ми всі вкотре впевнилися, що наша допомога потрібна кожного дня. На жаль, зараз вона вкрай необхідна діткам 😭
Київ. Охматдит. Хворі діти. Це суцільний жах 💔
Сотні людей допомагають розбирати завали, а ми повинні допомогти коштами.
Finance.ua закликає кожного доєднатися до збору донатом і допомогти дітям, їм це зараз дуже потрібно. Прикріплюємо офіційні реквізити лікарні.
Зчитуйте QR або переходьте на офіційний сайт фонду https://www.ohmatdytfund.org/donate та не будьте байдужими 🙏

ТІЛЬКИ РАЗОМ МИ СИЛА

За матеріалами:
Finance.ua
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