Энергетики отменили «день без отключений» для областей Украины — Finance.ua

Энергетики отменили «день без отключений» для областей Украины
С 9 по 24 июля НЭК «Укрэнерго» не будет производить измерение фактического уровня потребления в каждой области.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».
«9 июля ограничения будут действовать в течение суток для всех регионов Украины. По прогнозу, с 05:00 до 14:00 — облэнерго будут применять 2 очереди графиков отключений, с 16:00 до 22:00 — 4 очереди графиков отключений, в другие часы — 3 очереди», — говорится в сообщении.
Напомним, планировалось по определенному графику отменить ограничения для каждой области в конкретный день в течение этих двух недель.
Причина отмены
Значительный дефицит мощности в энергосистеме и рост потребления из-за жары. В ответ на многочисленные обращения облэнерго Укрэнерго отменяет проведение измерений в указанный период. В таких условиях облэнерго не смогут соблюдать принцип равномерности ограничения потребления при проведении измерений в конкретном регионе.
Режимные замеры в летний период будут проведены позже, когда позволит ситуация в энергосистеме и снизится температура воздуха.
Проведение измерений необходимо для того, чтобы более равномерно и точно обеспечить распределение имеющейся в системе мощности между регионами.
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