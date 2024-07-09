Энергетики отменили «день без отключений» для областей Украины — Finance.ua

Энергетики отменили «день без отключений» для областей Украины Сегодня 10:15 — Энергетика

Энергетики отменили «день без отключений» для областей Украины

С 9 по 24 июля НЭК «Укрэнерго» не будет производить измерение фактического уровня потребления в каждой области.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

«9 июля ограничения будут действовать в течение суток для всех регионов Украины. По прогнозу, с 05:00 до 14:00 — облэнерго будут применять 2 очереди графиков отключений, с 16:00 до 22:00 — 4 очереди графиков отключений, в другие часы — 3 очереди», — говорится в сообщении.

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Напомним, планировалось по определенному графику отменить ограничения для каждой области в конкретный день в течение этих двух недель.

Причина отмены

Значительный дефицит мощности в энергосистеме и рост потребления из-за жары. В ответ на многочисленные обращения облэнерго Укрэнерго отменяет проведение измерений в указанный период. В таких условиях облэнерго не смогут соблюдать принцип равномерности ограничения потребления при проведении измерений в конкретном регионе.

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Режимные замеры в летний период будут проведены позже, когда позволит ситуация в энергосистеме и снизится температура воздуха.

Проведение измерений необходимо для того, чтобы более равномерно и точно обеспечить распределение имеющейся в системе мощности между регионами.

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