россияне повредили три трансформаторные подстанции Киева — ДТЭК — Finance.ua
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россияне повредили три трансформаторные подстанции Киева — ДТЭК

Энергетика
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В Киеве в результате российской атаки 8 июля полностью разрушены или повреждены три трансформаторные подстанции ДТЭК.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что в Голосеевском и Шевченковском районах были разрушены или повреждены три трансформаторные подстанции ДТЭК. Также повреждены электросети.
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«Энергетики уже работают на местах. Большинство домов будут запитаны по резервным источникам в ближайшее время», — добавили в ДТЭК.
Напомним, 8 июля россия нанесла массированный удар по Украине. Взрывы раздавались в Киеве, Киевской области, Днепре, Кривом Роге. В Киеве повреждены дома и детская больница Охматдет, в Кривом Роге — админздание предприятия.
По материалам:
Finance.ua
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