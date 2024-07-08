россияне повредили три трансформаторные подстанции Киева — ДТЭК Сегодня 15:30 — Энергетика

В Киеве в результате российской атаки 8 июля полностью разрушены или повреждены три трансформаторные подстанции ДТЭК.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в Голосеевском и Шевченковском районах были разрушены или повреждены три трансформаторные подстанции ДТЭК. Также повреждены электросети.

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«Энергетики уже работают на местах. Большинство домов будут запитаны по резервным источникам в ближайшее время», — добавили в ДТЭК.

Напомним, 8 июля россия нанесла массированный удар по Украине. Взрывы раздавались в Киеве, Киевской области, Днепре, Кривом Роге. В Киеве повреждены дома и детская больница Охматдет, в Кривом Роге — админздание предприятия.

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