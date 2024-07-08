росіяни пошкодили три трансформаторні підстанції Києва — ДТЕК Сьогодні 15:30 — Енергетика

У Києві внаслідок російської атаки 8 липня повністю зруйновані або пошкоджені три трансформаторні підстанції ДТЕК.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що в Голосіївському та Шевченківському районах були зруйновані або пошкоджені три трансформаторні підстанції ДТЕК. Також пошкоджені електромережі.

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«Енергетики вже працюють на місцях. Більшість будинків буде заживлена за резервними джерелами найближчим часом», — додали у ДТЕК.

Нагадаємо, 8 липня росія завдала масованого удару по Україні. Вибухи лунали у Києві, Київській області, Дніпрі, Кривому Розі. У Києві пошкоджено будинки та дитячу лікарню Охматдит, в Кривому Розі — адмінбудівлю підприємства.

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