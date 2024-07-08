росіяни пошкодили три трансформаторні підстанції Києва — ДТЕК
У Києві внаслідок російської атаки 8 липня повністю зруйновані або пошкоджені три трансформаторні підстанції ДТЕК.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що в Голосіївському та Шевченківському районах були зруйновані або пошкоджені три трансформаторні підстанції ДТЕК. Також пошкоджені електромережі.
«Енергетики вже працюють на місцях. Більшість будинків буде заживлена за резервними джерелами найближчим часом», — додали у ДТЕК.
Нагадаємо, 8 липня росія завдала масованого удару по Україні. Вибухи лунали у Києві, Київській області, Дніпрі, Кривому Розі. У Києві пошкоджено будинки та дитячу лікарню Охматдит, в Кривому Розі — адмінбудівлю підприємства.
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