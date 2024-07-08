Київ відновив дві третини власних генеруючих потужностей після ракетних обстрілів — Finance.ua

Київ відновив дві третини власних генеруючих потужностей після ракетних обстрілів Сьогодні 10:15 — Енергетика

Київ відновив дві третини власних генеруючих потужностей після ракетних обстрілів

У Києві вже відновили більшість генеруючих потужностей, які були пошкоджені або знищенні через обстріли росіян.

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За результатом обстрілів було пошкоджено понад половину генеруючих потужностей міста.

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«Ми плануємо децентралізувати систему виробництва електроенергії і тепла, побудувавши ТЕЦ малої і середньої потужності.

Крім того, місто розвиває кластер автономності об’єктів в умовах можливої відсутності електроенергії. Наприклад, всі лікарні міста оснащені генераторами, також понад сто котелень системи централізованого опалення мають генератори, 175 бюветів також можуть бути оперативно підключені до джерел автономного живлення", — повідомив Пантелеєв.

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Нагадаємо, після поновлення російських атак на енергетику до України надійшло 184 вантажі гуманітарної допомоги у вигляді енергетичного обладнання загальною вагою 2,3 тис. тонн. Допомогу надали 14 країн, а саме Австрія, Естонія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Фінляндія, Чеська Республіка, Швеція, Об’єднані Арабські Емірати

Економічна Правда За матеріалами:

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