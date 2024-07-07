Стало відомо, коли в Україні покращиться ситуація зі світлом — Finance.ua

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Стало відомо, коли в Україні покращиться ситуація зі світлом

Енергетика
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Стало відомо, коли в Україні покращиться ситуація зі світлом
Стало відомо, коли в Україні покращиться ситуація зі світлом
Ситуація в енергосистемі України може покращитися у серпні, коли завершаться ремонти енергоблоків на атомних електростанціях і з’являться додаткові виробничі потужності.
Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі УП.
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Крім завершення ремонтних робіт, Кудрицький зазначив, що енергетики сподіваюся на більш сприятливу погоду — спад спеки. Через спеку зростає споживання, це також ускладнює імпорт, адже в енергосистемах Європи теж є дефіцити, спричинені високими температурами повітря.

Причини відключень світла

Постійні обстріли, спека, обмежений імпорт з європейських країн, ремонтна кампанія — такі основні причини регулярних відключень електроенергії назвав Кудрицький.
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Якщо ж російські окупанти припинять обстріли енергоінфраструктури України, то відновити її до того стану, щоб зник дефіцит, вдасться до наступної весни та літа.
Таким є прогноз від Міжнародного валютного фонду. Він враховує деякі нові атаки і спирається на стійкість української енергосистеми.
Утім, наразі немає передумов, які свідчать, що росіяни не атакуватимуть енергетику України.
Нагадаємо, у МВФ повідомили, що внаслідок російських атак навесні знищено близько половини генерації електроенергії в Україні, а збитки перевищили $1 млрд. Про повну ліквідацію дефіциту електроенергії можна буде говорити лише під кінець 2025 року.

Удари по енергосистемі: що може зробити Україна, щоб убезпечити себе від блекаутів

За матеріалами:
theБабель
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