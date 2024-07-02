У Мінекономіки оцінили зростання ВВП України в умовах нестачі електроенергії та мобілізації — Finance.ua

У Мінекономіки оцінили зростання ВВП України в умовах нестачі електроенергії та мобілізації Сьогодні 10:01 — Казна та Політика

У Мінекономіки оцінили зростання ВВП України в умовах нестачі електроенергії та мобілізації

У травні 2024 року посилилася дія таких негативних чинників як інтенсивність бойових дій, обстріли інфраструктурних об’єктів, що насамперед вплинуло на скорочення виробництва і споживання електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд Мінекономіки

«Значний дефіцит кваліфікованих кадрів, а також невизначеність щодо подальшого перебігу бойових дій та умов мобілізації співробітників додатково ускладнювали економічну діяльність підприємств», — йдеться в повідомленні.

За оцінками Мінекономіки негативні чинники, зокрема зменшення виробництва електроенергії та її дефіцит, переважили баланс впливу на ВВП.

У підсумку за січень-травень 2024 року зростання ВВП оцінюється на рівні 4,7% [±1%]. Ця оцінка наведена з урахуванням оперативної оцінки Держстату щодо зростання реального ВВП на 6,5% у І кварталом 2024 року порівняно з І кварталом 2023 року, що вище, ніж попередньо оцінювалося Мінекономіки (зростання на 4,5%).

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