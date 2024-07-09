Семьи с детьми, пострадавшие от российской атаки 8 июля, получат по 10,8 тыс. грн на каждого члена семьи — Finance.ua
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Семьи с детьми, пострадавшие от российской атаки 8 июля, получат по 10,8 тыс. грн на каждого члена семьи

Личные финансы
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Семьи с детьми, пострадавшие от российской атаки 8 июля, получат по 10,8 тыс. грн на каждого члена семьи
Семьи с детьми, пострадавшие от российской атаки 8 июля, получат по 10,8 тыс. грн на каждого члена семьи
Государство полностью отстроит «Охматдет». На первоочередные восстановительные работы правительство сегодня направило 100 млн грн.
Об этом отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Министерство здравоохранения, Министерство экономики и Министерство финансов сразу после трагедии получили указание проработать вопрос о выделении средств для восстановления и помощи пострадавшим», — отметил глава правительства.
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Кроме того, каждой семье с детьми, пострадавшей от российской атаки на больницу, вместе с ЮНИСЕФ будет выделена помощь в размере 10 800 грн на каждого члена семьи.
Премьер-министр также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу в кратчайшие сроки найти локацию для переезда врачей и маленьких пациентов из разрушенных и поврежденных корпусов.
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«Такие локации уже найдены. Это Киевские областные клинические больницы № 1 и № 2. Предоставляем соответствующее поручение о начале перемещения. Важно, чтобы на новом месте дети получили весь необходимый комплекс медицинских услуг», — отметил Денис Шмыгаль.
Он добавил, что за несколько часов через платформу United24 удалось собрать 100 млн грн.
«Эти ресурсы также пойдут на восстановление больницы», — сказал премьер-министр.
По материалам:
Finance.ua
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