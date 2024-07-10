Литва выделила €1 миллион на восстановление «Охматдета» — Finance.ua

Литва выделила €1 миллион на восстановление «Охматдета» Сегодня 17:49

Фото: https://www.dw.com/, www.dw.com

Правительство Литвы в среду объявило о выделении одного миллиона евро на восстановление киевской детской больницы «Охматдет», разрушенной в результате российского ракетного удара 8 июля.

Об этом сообщила министр финансов Гинтаре Скайсте на заседании правительства, передает LRT

«Мы получили просьбу о помощи в восстановлении больницы, подвергшейся обстрелу в Украине, и предлагаем выделить 1 миллион евро для помощи жителям Украины, пострадавшим от военной агрессии российской федерации. Мы хотим помочь Украине как можно скорее восстановить разрушенную инфраструктуру. Мы приглашаем другие страны присоединиться к нам», — сказала Скайсте.

Премьер-министр Ингрида Шимоните в соцсети Х подтвердила, что правительство Литвы «только что выделило 1 млн евро на поддержку восстановления детской больницы „Охматдет“ в Киеве и других медицинских учреждений, которые варварски и умышленно обстреляла россия».

По ее словам, единственный способ остановить государство-террориста — это увеличить поддержку для победы Украины.

Читайте также В Евросоюзе пообещали помочь с восстановлением «Охматдета»

«Единственный справедливый способ поддержать восстановление Украины — это заставить агрессора заплатить», — добавила она.

Детская больница в Киеве была одной из целей, пораженных шквалом ракет, выпущенных российскими войсками по городам Украины в понедельник.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.