Литва выделила €1 миллион на восстановление «Охматдета» — Finance.ua
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Литва выделила €1 миллион на восстановление «Охматдета»

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Фото: https://www.dw.com/
Фото: https://www.dw.com/, www.dw.com
Правительство Литвы в среду объявило о выделении одного миллиона евро на восстановление киевской детской больницы «Охматдет», разрушенной в результате российского ракетного удара 8 июля.
Об этом сообщила министр финансов Гинтаре Скайсте на заседании правительства, передает LRT.
«Мы получили просьбу о помощи в восстановлении больницы, подвергшейся обстрелу в Украине, и предлагаем выделить 1 миллион евро для помощи жителям Украины, пострадавшим от военной агрессии российской федерации. Мы хотим помочь Украине как можно скорее восстановить разрушенную инфраструктуру. Мы приглашаем другие страны присоединиться к нам», — сказала Скайсте.
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Премьер-министр Ингрида Шимоните в соцсети Х подтвердила, что правительство Литвы «только что выделило 1 млн евро на поддержку восстановления детской больницы „Охматдет“ в Киеве и других медицинских учреждений, которые варварски и умышленно обстреляла россия».
По ее словам, единственный способ остановить государство-террориста — это увеличить поддержку для победы Украины.
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«Единственный справедливый способ поддержать восстановление Украины — это заставить агрессора заплатить», — добавила она.
Детская больница в Киеве была одной из целей, пораженных шквалом ракет, выпущенных российскими войсками по городам Украины в понедельник.
По материалам:
Укрінформ
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