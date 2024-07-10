На восстановление «Охматдета» выделят еще 300 миллионов — Зеленский — Finance.ua
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На восстановление «Охматдета» выделят еще 300 миллионов — Зеленский

Казна и Политика
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На восстановление «Охматдета» выделят еще 300 миллионов — Зеленский
На восстановление «Охматдета» выделят еще 300 миллионов — Зеленский
На восстановительные работы в детской больнице «Охматдет» будет выделено еще 300 миллионов гривен.
Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в видеообращении.
«Охматдет» мы восстановим. С Кабмином я на связи. Есть первое решение — 100 миллионов гривен на поддержку «Охматдета». Будет еще 300 миллионов. Будут и другие решения и для Киева, и для городов Днепропетровщины, и Донетчины — всех обязательно мы поддержим. Всем детям, всем семьям — всем, кто пострадал, поможем", — сказал Зеленский.
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Он поблагодарил всех украинцев, которые поддержали «Охматдет», которые приобщаются к сбору средств на United24 и помогают.
«Я благодарю лидеров, стран — всех, кто осудил российский террор. Мы ценим вашу поддержку, друзья! Мы на телефоне — мы работаем с партнерами сейчас, чтобы никто не молчал. Чтобы все осуждали. И очень хочется, чтобы все действовали. Чтобы были именно те решения, которые вернут безопасность. В том числе, решение здесь, в Вашингтоне, здесь, на саммите НАТО», — отметил президент.
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Как сообщалось, 9 июля Кабинет министров направил из резервного фонда государственного бюджета 100 млн грн на первоочередные восстановительные работы в «Охматдете».
В понедельник, 8 июля, россия нанесла массированный удар по Киеву, Днепру, Кривому Рогу и другим городам Украины.
В столице ракета попала в здание детской больницы «Охматдет». Разрушены два этажа корпуса больницы площадью примерно 400 кв. м. Повреждены несколько других корпусов.
По материалам:
Укрінформ
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