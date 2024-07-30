Германия передала Украине новый пакет военной помощи — Finance.ua

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Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Казна и Политика
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Германия передала Украине новый пакет военной помощи
Германия передала Украине новый пакет военной помощи
Германия объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи, в который вошли танки Leopard 1A5, снаряды, лодки и другое оружие.
Об этом сообщили 29 июля в правительстве Германии.
Отмечается, что танки были переданы в рамках инициативы совместно с Данией.
Что получили украинские военные:
  • 8 танков Leopard 1A5;
  • 21 тыс. снарядов для ЗРК Gepard;
  • 10 надводных дронов;
  • 2 ремонтно-эвакуационные бронемашины Bergepanzer;
  • 10 радаров наземного наблюдения;
  • 24 810 шлемов, 1 полевой госпиталь.
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Германия — одна из стран, активно помогающих Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. В начале июня Германия передала Украине очередную партию военной помощи, в которую вошли системы противовоздушной обороны IRIS-T, танки и пусковые установки HIMARS.
В частности, недавно Германия объявила о передаче Украине шести списанных многоцелевых военных вертолетов Sea King Mk41 вместе с комплектом запасных частей. А одна из немецких компаний поставит в Украину 100 дронов Trinity.
10 апреля Германия объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи, в который вошли артиллерийские снаряды, винтовки, техника для разминирования и разведывательные БПЛА. Также Германия передала гусеничный вездеход Warthog (командная машина), машины для разминирования WISENT, снайперские винтовки и прочее.
По материалам:
Діло
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