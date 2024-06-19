Виплати до Дня Незалежності 450−3100 грн: хто може отримати — Finance.ua

Виплати до Дня Незалежності 450−3100 грн: хто може отримати Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Виплати до Дня Незалежності 450−3100 грн: хто може отримати

Разова грошова виплата до Дня Незалежності України ветеранам війни та деяким іншим категоріям громадян передбачена в розмірах від 450 до 3100 грн.

Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

450 грн — учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога;

650 грн — членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено згідно з п. 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге;

1 000 грн — учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків;

3 100 грн — особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин: I групи — 3 100 гривень;II групи — 2 900 гривень;III групи — 2 700 гривень.

Особам, які отримують пенсію/щомісячне довічне грошове утримання, грошові виплати призначатимуться в автоматичному режимі, без особистого звернення до органів Пенсійного фонду України. Звертаємо увагу

Особам, які не перебувають:

на обліку в органах Пенсійного фонду України як отримувачі пенсії/щомісячного довічного грошового утримання суддів у відставці;

на службі в силових міністерствах та відомствах, в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, — грошова допомога виплачується за їхніми зверненнями до територіальних органів Пенсійного фонду України (сервісних центрів) із відповідною заявою та документами, що підтверджують особу, її статус, номером поточного рахунку уповноваженого банку тощо.

Як подати заяву

Як подати заяву на призначення щомісячної грошової виплати за особливі заслуги перед Батьківщиною онлайн — на вебпорталі е-послуг Пенсійного фонду України https://portal.pfu.gov.ua/ , — дивіться за посиланням https://t1p.de/sy527

Довідка Finance.ua:

Порядок здійснення разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань», затверджено постановою КМУ від 27.12.2023 № 1396 «Деякі питання соціального захисту осіб, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранів війни та осіб, що працюють в спеціальних умовах».

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції. Тут ви можете взяти кредит онлайн на картку в Україні. Швидкий кредит на картку з поганою кредитною історією, без довідок, без дзвінків і без фото.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.