Кто не может получить доплату к пенсии — Finance.ua

Кто не может получить доплату к пенсии Сегодня 19:30 — Личные финансы

Кто не может получить доплату к пенсии

Пенсионное обеспечение в Украине находится на достаточно низком уровне, поэтому вопрос доплат к пенсии всегда актуален. Особенно остро нехватка средств ощущается во время войны. Однако, хотя в Украине ведутся активные боевые действия, пенсионные и социальные выплаты поступают на счета своевременно и в полном объеме.

Кто может получить доплату к пенсии. Об этом говорится в статье Finance.ua

Получение доплат к пенсии — приятный бонус для каждого пенсионера, однако получить их могут не все.

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Законодательство Украины предусматривает ограничения для определенных категорий граждан, получающих пенсию. А именно потерять право на прибавку могут:

работающие пенсионеры;

граждане с высоким уровнем дохода — более 10 340 грн;

для пенсионеров, зарегистрированных как «физическое лицо предприниматель».

Также есть определенные ограничения доплат и для тех, кто получает другие виды социальной помощи.

Напомним, по состоянию на 1 июля 2024 года в Украине среди 10,3 млн пенсионеров продолжали работать 2,7 млн человек. По данным ПФУ, средний размер пенсий составил 5 816,62 гривен, у работающих пенсионеров — 6 216,20 гривен. С начала года средняя выплата работающим пенсионерам выросла на 9,8% (на 555,15 грн).

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По состоянию на 1 июля 2024 года пенсии более 10 тысяч гривен получали 1 281 468 украинцев. Это составляет 12,5% от общего количества пенсионеров (10 263 722 человек). Более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен.

Украинцы трудоспособного возраста уже сегодня задумываются, как позаботиться о том, чтобы обеспечить себе спокойную финансово стабильную жизнь, когда придет время. Если привыкли откладывать средства, но хотите уберечь их от обесценения, один из способов это сделать — держать их в банке на депозите. А если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua, можно получить еще и дополнительный бонус. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке:

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