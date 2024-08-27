Как пенсионерам оформить справку о доходах онлайн: алгоритм действий — Finance.ua

Как пенсионерам оформить справку о доходах онлайн: алгоритм действий Сегодня 09:46 — Личные финансы

Как пенсионерам оформить справку о доходах онлайн: алгоритм действий

Справка о доходах пенсионера может потребоваться для оформления субсидии, выезда за границу или перевода за границу пенсионных выплат.

Поэтому пресс-служба Минсоцполитики напоминает , как получить справку о доходах пенсионера, не выходя из дома.

Такую справку можно оформить онлайн через Портал Пенсионного фонда Украины или через Портал Дія.

Чтобы оформить справку о доходах на Портале ПФУ, нужно выполнить следующие шаги:

1. На сайте Фонда в правом верхнем углу экрана нажать кнопку «Вход» и пройти авторизацию с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

2. В личном кабинете на панели слева в разделе «Коммуникации с ПФУ» выбирать опцию «Запрос на получение электронных документов».

3. В открывающемся окне из списка выбирать: «Справка о доходах пенсионера».

4. Заполнить обязательные поля формы:

указать период, за который нужно сформировать справку;

предоставить разрешение на передачу и обработку персональных данных;

нажать кнопку «Отправить в ПФУ».

5. После отправки запроса на получение справки на экране появится сообщение.

6. За результатами обработки заявления можно следить в разделе «Мои обращения» (на панели слева).

Чтобы оформить справку о доходах пенсионера через «Дія», необходимо:

1. Авторизироваться в кабинете гражданина на Портале «Дія» с помощью электронной подписи или BankID.

2. В меню «Услуги» на портале «Дія» выбирать: « Справка о доходах пенсионера ». Если сведения в реестре застрахованных лиц отсутствуют, услуга недоступна.

3. Проверить корректность данных в пользовательском профиле (обновить их при необходимости). Указать период, за который необходимо получить справку, и отправить запрос.

По желанию можно получить справку о доходах пенсионера (ОК-5) из Реестра застрахованных офлайн. Для этого нужно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

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