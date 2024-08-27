Как пенсионерам оформить справку о доходах онлайн: алгоритм действий — Finance.ua
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Как пенсионерам оформить справку о доходах онлайн: алгоритм действий

Личные финансы
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Как пенсионерам оформить справку о доходах онлайн: алгоритм действий
Как пенсионерам оформить справку о доходах онлайн: алгоритм действий
Справка о доходах пенсионера может потребоваться для оформления субсидии, выезда за границу или перевода за границу пенсионных выплат.
Поэтому пресс-служба Минсоцполитики напоминает, как получить справку о доходах пенсионера, не выходя из дома.
Такую справку можно оформить онлайн через Портал Пенсионного фонда Украины или через Портал Дія.
Чтобы оформить справку о доходах на Портале ПФУ, нужно выполнить следующие шаги:
1. На сайте Фонда в правом верхнем углу экрана нажать кнопку «Вход» и пройти авторизацию с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
2. В личном кабинете на панели слева в разделе «Коммуникации с ПФУ» выбирать опцию «Запрос на получение электронных документов».
3. В открывающемся окне из списка выбирать: «Справка о доходах пенсионера».
4. Заполнить обязательные поля формы:
  • указать период, за который нужно сформировать справку;
  • предоставить разрешение на передачу и обработку персональных данных;
  • нажать кнопку «Отправить в ПФУ».
5. После отправки запроса на получение справки на экране появится сообщение.
6. За результатами обработки заявления можно следить в разделе «Мои обращения» (на панели слева).
Чтобы оформить справку о доходах пенсионера через «Дія», необходимо:
1. Авторизироваться в кабинете гражданина на Портале «Дія» с помощью электронной подписи или BankID.
2. В меню «Услуги» на портале «Дія» выбирать: «Справка о доходах пенсионера». Если сведения в реестре застрахованных лиц отсутствуют, услуга недоступна.
3. Проверить корректность данных в пользовательском профиле (обновить их при необходимости). Указать период, за который необходимо получить справку, и отправить запрос.
По желанию можно получить справку о доходах пенсионера (ОК-5) из Реестра застрахованных офлайн. Для этого нужно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.
По материалам:
Finance.ua
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